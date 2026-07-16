Espana agencias

Pradales aboga por un "ecosistema conectado" de Seguridad basado en "mayor anticipación, más prevención e integración"

Guardar
Google icon
Imagen GUSQ7DPVNNCG5ANJT3V7JDS6U4

El lehendakari, Imanol Pradales, ha abogado por un "ecosistema conectado" de Seguridad que permita "avanzar hacia una visión basada en mayor anticipación, más prevención y la integración de distintas capacidades". Así ha defendido que "la Ertzaintza, Policias locales, Protección Civil, emergencias, la ciberseguridad, el tejido económico y asociativo y la ciudadanía no pueden ser compartimentos estancos", sino "una red preparada para afrontar con garantías todos los desafíos emergentes".

Pradales se ha referido en estos términos la inauguración del Curso de Verano de EHU 'Basque Segurtasun Foroa. Seguridad Integral y comunidad' en el Palacio Miramar de San Sebastián. En la apertura de este Curso también han tomado part, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria. Además, se han emitido vídeos pregrabados del diputado general de Álava, Ramiro González, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe.

PUBLICIDAD

El lehendakari ha explicado que en el último año se han celebrado más de 30 Foros de Seguridad "participativos" en otros tantos puntos de Euskadi, en los que han participado "más 1.000 personas de distintos ámbitos: representantes forales, alcaldes y alcaldesas, ertzainas, policías locales, jueces, fiscales y representantes de sectores como el educativo, empresarial, sociosanitario, o asociativo".

Tras señalar que "nuestra sociedad y el mundo están cambiando de forma acelerada y estos cambios nos obligan a no bajar la guardia y adoptar nuevas medidas", ha marcado como objetivo "seguir trabajando para ofrecer a la sociedad vasca un 'aterpe', un entorno de certidumbre y seguridad, con el fin de que todas y todos podamos sentirnos más seguros".

PUBLICIDAD

"Euskadi es uno de los países más seguros de Europa para vivir y los índices relativos a los principales delitos e infracciones penales están por debajo de las medias española y europea", ha subrayado, no obstante, el lehendakari ha reconocido que "la preocupación de las y los vascos ha ido en aumento" debido a "un mundo cada vez más convulso y cambiante".

En este contexto, ha afirmado que "sin alarmismos nuestra obligación es preparar el futuro concibiendo la seguridad de forma integral y transversal". A su juicio, el "nuevo escenario" requiere "avanzar hacia una visión basada en mayor anticipación, más prevención y la integración de distintas capacidades". Así, ha defendido que "la Ertzaintza, Policias locales, Protección Civil, emergencias, la ciberseguridad, el tejido económico y asociativo y la ciudadanía no pueden ser compartimentos estancos, sino un ecosistema conectado". "Una red preparada para afrontar con garantías todos los desafíos emergentes", ha incidido.

También ha reflexionado sobre "la preocupación por el cuestionamiento del principio de autoridad o la pérdida de valores", que afecta la policía vasca, pero también a profesores, conductores de autobús, personal sanitario, a las personas y a los bienes públicos o privados", ha lamentado.

A su juicio, los Foros de Seguridad celebrados en Euskadi "han servido no solo para expresar preocupaciones, también han posibilitado la formulación de propuestas" como, por ejemplo, "el logro de un Pacto social y político por un sistema de valores, participado y compartido" o también "la elaboración de herramientas de autoprotección para empresas, administraciones públicas y ciudadanía".

Asimismo, ha citado otras tres propuestas que han surgido en estos foros, "el proyecto de Euskal Polizia integral que garantice una mayor presencia de nuestras policías en las calles y una mayor coordinación entre Ertzaintza, Policías Locales y emergencias, a partir 112"; así como "la elaboración de Programas de intervención temprana en jóvenes y adolescentes, ante el riesgo de vulnerabilidad de consumos de sustancias adictivas o el uso incontrolado de teléfonos móviles en edades tempranas"; y "la necesidad de lograr una mayor concienciación de toda la sociedad ante las agresiones machistas, reforzando la denuncia de las agresiones sufridas y el acompañamiento a las víctimas".

REFORZAR LA COHESIÓN

Pradales ha incidido en que "estamos ante una gran oportunidad de país", ya que "en la medida en que seamos capaces de reforzar nuestro sistema de seguridad y atención de emergencias, de forma integral y colaborativa, estaremos reforzando la cohesión de nuestra sociedad". "La seguridad integral constituye uno de los principales pilares de la democracia", ya que "no solo es protegernos frente a las amenazas, sino también preservar el Estado de Derecho, la convivencia pacífica y la dignidad de las personas", ha recordado.

"Por eso, desde el primer día de la legislatura hemos subrayado la necesidad de fomentar la cultura democrática", lo que "implica fortalecer valores básicos como el respeto, la tolerancia, o la pluralidad para mejorar la convivencia en nuestra sociedad, desde el respeto al prójimo y a sus derechos, y desde la convicción de que el pilar principal de la convivencia nos es otro que el cumplimiento de los derechos y obligaciones que todos y todas tenemos como miembros de la sociedad", ha sostenido. Para Pradales, "es una oportunidad que no deberíamos dejar pasar".

Por su parte, Zupiria ha recordado que las "políticas públicas vascas de seguridad siempre han estado estrechamente vinculadas al autogobierno" vasco y ha puesto en valor el trabajo realizado por la Policía autonómica vasca desde su creación, por ejemplo, en su "acción comprometida contra el terrorismo de ETA, algo que algunos en este país aún no le han perdonado" o ante los "problemas de seguridad que la tragedia derivada del consumo y tráfico de drogas provocaron en la sociedad vasca de los 80".

Zupiria ha indicado que con este Curso de Verano se cierra un ciclo iniciado en julio del pasado año para "escuchar directamente a representantes institucionales y sociales vascos y atender sus preocupaciones en aquellos aspectos que tienen que ver con la seguridad de las personas que vivimos en Euskadi".

PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL

"Después de este curso escucharemos a los sindicatos de la Ertzaintza y finalmente recogeremos preocupaciones y propuestas en el Plan de Seguridad Integral que aprobaremos antes de que acabe el año en el Gobierno Vasco y remitiremos al Parlamento Vasco para enriquecerlo con las aportaciones de los grupos parlamentarios", ha explicado.

Por su parte, Eider Mendoza ha señalado que, según el último sociómetro de Gipuzkoa, la seguridad y la delincuencia son "la cuarta preocupación" de la sociedad guipuzcoana. "Los retos que tenemos son tan importantes que solo si avanzamos de la mano, si lo hacemos basándonos en la colaboración, vamos a poder acertar y responder mejor a las inquietudes de la ciudadanía", ha afirmado.

Ramiro González, por su parte, ha abogado por abordar los "retos" de "la mejora en la coordinación" entre los servicios de bomberos, sin descartar, "una posible futura integración"; así como de "diseñar un sistema de formación continua especializada, acordada a nivel del País Vasco, para que las tácticas y formas de trabajar sean similares y permitan la movilidad de los profesionales, sin detrimento de la operativa de los servicios".

Elixabete Etxanobe ha defendido que la seguridad es "una realidad tan compleja que no puede analizarse desde una sola mirada", a lo que ha añadido que es también "una responsabilidad compartida que requiere coordinación entre administraciones, servicios públicos, cuerpos de seguridad, empresas, conocimiento académico y sociedad civil", así como "de vínculos sociales". "La seguridad, tal y como la entendemos, no se construye desde planteamientos rígidos, sino desde el conocimiento, el diálogo y la capacidad de escuchar perspectivas diferentes", ha dicho.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una mujer que trabajaba desde casa sufre una caída durante su pausa para comer: la justicia determina que no es accidente laboral

Una sentencia de la Corte de Apelación de París concluye que la empleada no acreditó que siguiera trabajando durante la pausa para comer y no le concede derecho a indemnización adicional

Una mujer que trabajaba desde casa sufre una caída durante su pausa para comer: la justicia determina que no es accidente laboral

Este es el único pueblo italiano con una cascada natural en pleno centro histórico

Isola del Liri ofrece un paisaje espectacular en el que los saltos de agua descienden por este municipio, donde la naturaleza y la arquitectura conviven en el corazón del casco urbano

Este es el único pueblo italiano con una cascada natural en pleno centro histórico

Silvia Intxaurrondo se enfrenta a RTVE en los juzgados mientras su futuro apunta a La Séptima

La presentadora de La Hora de La 1 reclama recuperar las condiciones laborales que tenía antes de la regularización de su contrato, mientras su nombre figura entre los profesionales con los que habría contactado la nueva cadena

Silvia Intxaurrondo se enfrenta a RTVE en los juzgados mientras su futuro apunta a La Séptima

Investigan el cambio de sexo de un denunciado por violencia de género: admitió ante la Guardia Civil que lo hizo para “blindarse contra este tipo de denuncias”

La Audiencia de Zaragoza ha resaltado que la persona tiene antecedentes de violencia de género con la misma víctima, su esposa

Investigan el cambio de sexo de un denunciado por violencia de género: admitió ante la Guardia Civil que lo hizo para “blindarse contra este tipo de denuncias”

El incendio de las Cinco Villas (Zaragoza) se mantiene en situación operativa 2 y ha obligado ya a la evacuación de cuatro pueblos

El fuego, declarado en Orés, ha generado momentos de “tensión muy, muy alta” por los cambios del viento, que incluso han provocado que las llamas aíslen a efectivos de extinción

El incendio de las Cinco Villas (Zaragoza) se mantiene en situación operativa 2 y ha obligado ya a la evacuación de cuatro pueblos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El general Herrera Linares, presidente de la República en el exilio e inventor del primer traje espacial, al que el Gobierno ha devuelto su rango

El general Herrera Linares, presidente de la República en el exilio e inventor del primer traje espacial, al que el Gobierno ha devuelto su rango

La “Coalición Anti-Misiles Balísticos” de 10 países europeos que busca mejorar la defensa aérea e incluye a España

Los cuatro ejes de la futura OTAN que defiende el PSOE y sus dificultades: “Defensa territorial completa” para Ceuta y Melilla o cooperación europea

Los 61 bomberos forestales de Madrid ‘aparcados’ en una sala porque están contratados como conductores de taxi y no se les paga la peligrosidad

Vox lleva su ofensiva contra la ‘ley de nietos’ a las autonomías donde gobierna con el PP y pide informes para analizar una posible invasión de competencias

ECONOMÍA

Jubilación anticipada: qué es, tipos que existen y cuándo pedirla

Jubilación anticipada: qué es, tipos que existen y cuándo pedirla

Una mujer muere sin hijos y deja su herencia al hombre que le gestionaba la web: la justicia avala el testamento pese a que el teléfono del heredero no existía

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 16 de julio

Vicky, empleada doméstica jubilada: “A los jóvenes les diría que ahorraran, porque cuando ellos dejen de trabajar, igual ya no existe la jubilación”

Qué hacer si muere tu padre o madre y el banco te bloquea las cuentas y no puedes pagar el entierro: “No es legal”

DEPORTES

España ya tiene equipación para la final del Mundial contra Argentina: unos colores inéditos desde 2010

España ya tiene equipación para la final del Mundial contra Argentina: unos colores inéditos desde 2010

“Del subcampeón no se acuerda nadie” o “ni cuartos ni h...”: lecciones de Luis Aragonés, el sabio que hizo creer a España que era capaz de ganar un Mundial

Argentina será el rival de España en la final del Mundial 2026: un partido marcado por dos goleadas en sus últimos precedentes

Los memes más graciosos del partido entre Inglaterra y Argentina: de las faltas y ElXokas a la expectación española

Argentina tumba a Inglaterra y definirá el trono mundial contra España en la gran final: el resumen y los goles, en vídeo