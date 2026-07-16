Otras dos victorias para el entrenador argentino Anaya en las nocturnas de Madrid

Madrid, 17 jul (EFE).- El entrenador argentino Óscar Anaya, el profesional que más carreras gana cada verano en las pistas de arena, ha sumado dos nuevos triunfos esta noche en el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid, con “Scholarship” y “Mystified”, con las respectivas montas del portugués Ricardo Sousa y el compatriota del preparador Nico Valle.

Otro que dobló fue Sousa, que se anotó una victoria de hándicap con “Judge me Not” por descalificación de “Never Ever”, caballo de la cuadra Soñador que había cruzado la meta en primer lugar con Jaime Gelabert en la silla. El problema no fue suyo, sino de su compañero de colores, “Sir Geoff Morgan”, cuyo jinete, Cristina Pérez, dio menos peso del oficial en su regreso a balanzas. Los comisarios descalificaron a “Sir Geoff Morgan” y, como manda el Código de Carreras, al resto de participantes del mismo propietario, en este caso “Never Ever”.

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El otro hándicap de 1.700 metros fue para el apuntado “Mystified”, que dio caza a poco del poste a “Earthview”. “Scholarship” resolvió con solvencia un mano a mano con el otro favorito, “Roncal”, en la carrera más larga programada, sobre los 2.400.

Y los otros ganadores de la velada han sido “Blue Division”, esta vez sí como Jaime Gelabert; y la tres años “Laguna”, con el checo Václav Janácek.

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La combinación premiada de la apuesta Quíntuple Plus es la compuesta por las mantillas: 4 – 6 – 2 – 9 – 5 – 4. Para la Lototurf, el caballo ganador es el número 9.

El próximo sábado 19 de julio se disputará una nueva reunión nocturna en La Zarzuela, ésta de tan sólo tres carreras y con las apuestas internas del hipódromo, sin los juegos de Loterías del Estado. EFE

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