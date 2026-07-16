Mariano Rajoy protagonizará este viernes la conferencia política del PP de Ibiza

Ibiza, 16 jul (EFE).- El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy será el protagonista de la conferencia política del PP de Ibiza, que se celebrará este viernes y sábado en el Hotel Torre del Mar, según han informado los populares este jueves en un comunicado.

Rajoy mantendrá el viernes un diálogo con la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, que enfocará su charla en los gobiernos y las políticas de la España de hoy.

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La conferencia contará también con otros “ponentes de nivel” para abordar los retos de la sostenibilidad turística, infraestructuras e inversiones en España, así como los transportes y la conectividad, según ha detallado el PP de Ibiza.

El secretario general de PP Eivissa, Vicent Roig, ha explicado que bajo el lema de ‘Sa Força d’Eivissa’, el PP “consolida un formato participativo que permite trabajar en las soluciones eficaces para los ibicencos, a través de la reflexión y el debate conjunto de afiliados y simpatizantes, pero también de todo aquel que quiera acercarse a aportar”.

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En los últimos años, participaron en la conferencia política el expresidente del Gobierno José María Aznar, así como ministros, secretarios de Estado y profesionales del sector privado, ha recordado Roig. EFE

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