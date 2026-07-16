Los CDR, “aliviados” tras el fallo sobre la amnistía: Presionaremos para que se aplique

Barcelona, 16 jul (EFE).- Los integrantes del los Comités de Defensa por la República (CDR) procesados por terrorismo, cuya amnistía quedó en suspenso hace más de un año, se sienten “aliviados” tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley, y aseguran que “presionarán” para que se aplique.

“Estoy un poco aliviado, pero falta que la Audiencia Nacional haga lo que tiene que hacer y nos amnistíe. Hasta entonces, tenemos esta espinita”, ha asegurado este jueves a los medios Txevi Buïgas, uno de los doce CDR acusados de terrorismo por planificar sabotajes en protesta contra la sentencia del procés, que afrontan penas de hasta 27 años de cárcel.

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“Haremos la presión que convenga desde el punto de vista jurídico, mediático y social para que no se dilate ni un día más la aplicación de la amnistía”, ha añadido Martí Majoral, portavoz de la organización independentista Alerta Solidaria, que representa jurídicamente a nueve de los procesados. EFE

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