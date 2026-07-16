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La oferta de alquiler podría caer en casi 23.000 unidades este año y reducirse un 3,3 %

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Madrid, 16 jul (EFE).- La oferta de vivienda en alquiler podría reducirse un 3,35 % en 2026, lo que apunta a una pérdida de 22.927 unidades para el conjunto del presente año y situaría la oferta total en 660.993 inmuebles, según las proyecciones que maneja el Observatorio del Alquiler.

En su barómetro del segundo trimestre del año, indica que hay 143 interesados por cada inmueble de alquiler en un plazo de diez días y que el precio medio es de 1.211 euros, según apunta en un comunicado.

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No obstante, señala que aunque la oferta caerá menos que en 2024 y 2025, la disponibilidad de vivienda en alquiler residencial todavía no ha alcanzado un punto de estabilización.

El análisis territorial identifica dos factores principales en la destrucción de la oferta. Por un lado, el impacto de la regulación en las zonas declaradas tensionadas, que continúa desplazando vivienda del mercado residencial.

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Así, proyecta para Cataluña una caída hasta los 94.947 inmuebles (7,65 %), para la Comunidad de Madrid unos valores de oferta de 150.000 inmuebles, los mas altos de España, prevé que descienda un 16,6 % en el País Vasco y que en A Coruña el retroceso sea del 12,4 % tras la implementación de medidas regulatorias locales.

El informe destaca también un impacto derivado de fenómenos climáticos extremos como lluvias e inundaciones durante los meses de enero y febrero, que han afectado a la oferta en el sur peninsular. Las provincias más afectadas por esto son Cádiz, con una caída proyectada del 29,4 % y Almería, con un descenso previsto del 15,95 %.

Por otro lado, sostiene que 143 personas se interesan por una vivienda de alquiler en un periodo de diez días desde que esta sale al mercado, frente a los 135 registrados en el cierre del año anterior. Esta presión es superior en Barcelona (418 personas); Vizcaya (196); Baleares (160); Guipúzcoa (153) o Álava (144).

El Barómetro del Alquiler del segundo trimestre sitúa el precio medio del alquiler en España en 1.211 euros, el 2,28 % más que al cierre de 2025 y son 13 las provincias que superan los 1.000 euros mensuales.

Es el caso de Baleares (1.678 euros); Madrid (1.637); Barcelona (1.646); Guipúzcoa (1.485); Vizcaya (1.305); Málaga (1.307); Valencia (1.165); Las Palmas (1.176); Santa Cruz de Tenerife (1.131); Álava (1.038); Navarra (1.028), Valencia (1.165) y Alicante (1.022). EFE

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