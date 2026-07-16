La directora de la Guardia Civil y su número dos responden ante el juez por el caso Leire

Madrid, 16 jul (EFE).- El juez del caso Leire, Santiago Pedraz, interroga este miércoles como imputados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y a su número dos, el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, por presuntamente promover la apertura de expedientes para presionar a los miembros de la UCO inmersos en investigaciones que afectan al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez.

Según la investigación, la exmilitante socialista mantuvo con Mercedes González "diversas comunicaciones telefónicas" y tres encuentros acreditados, dos el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el tercero el 2 de abril de 2025.

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González terminó admitiéndolos en su comparecencia en el Senado el 16 de junio, si bien hizo hincapié en que se limitaron a tomar un café para hablar de asuntos banales.

No opinan lo mismo el juez y la Fiscalía, que le atribuyen a ella y al DAO delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia, a la luz de lo desvelado por la UCO en uno de sus informes, en el que aporta indicios de la presunta implicación de ambos en el objetivo de desacreditar a esta unidad.

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La Fiscalía apunta a tres informaciones reservadas que se abrieron a la UCO por presuntas filtraciones y "en todos los casos en torno a la figura de la Presidencia del Gobierno o sus familiares" por orden del DAO "o, en su caso, la directora general de la Guardia Civil".

En el marco de uno de esos expedientes se solicitó a la Jefatura de la UCO un listado de los agentes con relación directa en las investigaciones judiciales concernientes al Gobierno y ello "sin que se llegue a atisbar la finalidad de esta diligencia y la utilización que se hubiera podido hacer de dicha información".

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La UCO considera que la directora de la Guardia Civil era conocedora de la actividad de Leire Díez y sospecha que está detrás de la decisión de que se abriera el 12 de mayo de 2025 la información reservada para investigar si esta unidad era responsable de la filtración de unos mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno publicados en el diario 'El Mundo'.

Publicación esta que la UCO relaciona con sendos mensajes que al día siguiente se intercambiaron Leire Díez y Mercedes González y que aparecen borrados.

Constan además comunicaciones telefónicas con posterioridad a que las citadas notas de despacho le fueran entregadas al DAO (29 de abril y 6 de mayo de 2025) y que este manifestara al general jefe de la Policía Judicial que la directora general estaba informada de su contenido.

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"Se desconoce, y deberá ser objeto de aclaración en las declaraciones que presten ambos investigados, si en ese momento la directora general de la Guardia Civil había informado ya al DAO de que conocía a Leire Díez y había tenido con ella al menos 3 encuentros, así como un contacto telefónico con ella esa misma mañana", apuntaban las fiscales en el informe en el que pidieron imputar a ambos.

A la Fiscalía también le llama le atención que en una reunión en presencia del ministro del Interior, González tampoco hiciera constar que se hubiera "entrevistado con Leire Díez". EFE

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