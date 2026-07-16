España

Situación actual de los embalses en España HOY jueves de 16 de julio

La reserva de agua en el país bajó en un -1,80 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

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La situación de los embalses de agua en España (EFE)
La situación de los embalses de agua en España (EFE)

El Boletín Hidrológico Peninsular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) reportó que actualmente los embalses de agua en España se encuentran a 75,29 %de su capacidad.

Los datos oficiales revelan que la capacidad hídrica resultó bajó en comparación con los últimos siete días.

La gestión de los embalses en España queda marcada por ciclos de sequías e intensas lluvias, donde la previsión se vuelve esencial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

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Evolución del agua embalsada en España

Fecha: jueves 16 de julio de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 42.192 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 75,29 %.

Variación de hace una semana: -1.007 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,80 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 39.073 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 69,72 %.

Situación de las reservas de agua en España por comunidad autónoma

Los embalses de agua están a su 75,29 % de capacidad (Europa Press)
Los embalses de agua están a su 75,29 % de capacidad (Europa Press)

Andalucía: 80,09%.

Aragón: 73,01%.

Asturias: 80,48%.

C. Valenciana: 52,10%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 75,56%.

Castilla-La Mancha: 66,21%.

Cataluña: 84,92%.

Comunidad de Castilla y León: 78,31%.

Extremadura: 76,52%.

Galicia: 73,57%.

Murcia: 29,73%.

Navarra: 68,30%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares.

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Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

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