Incendio de las Cinco Villas (Zaragoza) obliga a evacuar un cuarto pueblo, Malpica de Arba

Zaragoza, 16 jul (EFE).-La evacuación preventiva de Malpica de Arba se ha sumado la madrugada de este jueves a las ya realizadas en Orés, Asín y Luesia por la evolución del incendio forestal de las Cinco Villas (Zaragoza), que durante la noche ha avanzado hacia el noroeste, ha rebasado la carretera A-1204 y mantiene activada la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales.

Según han informado fuentes del operativo de extinción Infoar del Gobierno de Aragón, el fuego ha progresado durante la noche por el flanco izquierdo y ha sobrepasado la A-1204.

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A primera hora de este jueves estaba previsto el relevo de las brigadas terrestres y la incorporación de los medios aéreos a las labores de extinción.

El desalojo de Malpica de Arba amplía a cuatro las localidades evacuadas desde el inicio del incendio, que ya había obligado a abandonar Orés, Asín y Luesia, mientras Biel, Uncastillo y Fuencalderas permanecían en situación de prevención.

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El jefe de intervención de los Bomberos de la Diputación de Zaragoza, Alfonso Roy, ha explicado que inicialmente se desplazaron cuatro dotaciones para las tareas de extinción en los flancos, pero la evolución del fuego hacia las poblaciones obligó a priorizar la protección de los núcleos habitados.

Roy ha relatado que en Orés el cambio de viento dejó aisladas a las dotaciones que trabajaban en la zona, aunque consiguieron refugiarse en un lugar seguro. En Asín, los bomberos se posicionaron para defender el municipio, pero un nuevo giro del viento les obligó a retroceder y evacuar tanto la localidad como a los propios efectivos.

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El responsable del operativo ha reconocido que se vivieron momentos de "tensión muy, muy alta" y una situación crítica que, según ha dicho, no recordaba haber experimentado en su trayectoria profesional, aunque ha destacado que todos los intervinientes pudieron salir "sanos y salvos".

Asimismo, ha informado de que durante la noche se mantuvieron retenes preventivos en Luesia junto a bomberos de Navarra para vigilar la evolución del incendio y preparar, en caso necesario, la defensa del municipio.

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En la última reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de Aragón de este miércoles, el consejero de Hacienda e Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ya advirtió de que se trataba de uno de los incendios de Aragón "con mayor potencial de crecimiento y mayor potencial de destrucción", favorecido por las altas temperaturas, el viento cambiante y la baja humedad.

El Puesto de Mando Avanzado permanece instalado en Farasdués y esta mañana se ha convocado una nueva reunión del Cecop para valorar la evolución del incendio, declarado en el término de Orés por causas que no han trascendido.

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Por otro lado, el Infoar ha informado de otro incendio activo en Peña Montañesa, en el término de Jaca (Huesca) previsiblemente fruto de la intensa actividad eléctrica registrada en la zona, donde han caído varios rayos. EFE