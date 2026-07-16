España convierte la baja de Bea Ortiz en una oportunidad para "dar un paso adelante"

Barcelona, 16 jul (EFE).- La selección española afronta la Superfinal de la Copa del Mundo, que se disputará del 22 al 26 de julio en Sídney (Australia), con la ausencia de la capitana Bea Ortiz, una baja que el equipo asume como "un nuevo reto" y como "una oportunidad" para que otras jugadoras den "ese paso adelante" con el objetivo de conquistar por primera vez el título.

"Tenemos que adaptarnos. Jugar sin ella es un reto porque es una jugadora muy importante para nosotras, pero también es una oportunidad para que otras compañeras dispongan de más minutos, den un paso adelante y aprovechen esta competición", explicó a EFE Paula Crespí.

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Ortiz anunció hace unos días en sus redes sociales que no participará en la principal cita internacional del verano tras someterse a una intervención quirúrgica menor que le obligará a guardar reposo para, según escribió, "volver con más fuerza e ilusión que nunca".

Su baja llega después de haber liderado la etapa más brillante de la historia del combinado nacional. La jugadora del Ferencvaros húngaro ha sido una de las grandes exponentes de una generación que, hasta el pasado Europeo, encadenó una histórica sucesión de podios con medallas en los dos últimos Juegos Olímpicos, los tres últimos Campeonatos del Mundo y los cuatro últimos Europeos.

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"Es un referente para todas. Lo es por el esfuerzo, la disciplina y el talento que tiene, pero también porque da mucha cohesión al equipo y se esfuerza mucho para que el grupo salga adelante. Eso se nota", reconoció la mejor jugadora de Europa en 2025, Nona Pérez.

La ausencia de la máxima goleadora del último Europeo, disputado entre enero y febrero en Funchal (Portugal), donde firmó 25 tantos, obligará al seleccionador Jordi Valls a reajustar algunos mecanismos de juego. Sin embargo, el vestuario está convencido de que la respuesta llegará desde el colectivo.

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"Cada una tiene que ir cogiendo su rol para este nuevo sistema de juego. Estamos haciendo un muy buen trabajo y tengo muy buenas sensaciones. Luego la competición es todo un mundo, pero a nivel del trabajo que hemos hecho, la preparación, las ganas y el compromiso, creo que vamos muy bien preparadas", aseguró Crespí.

En esa misma línea se expresó Paula Leitón, quien considera que la Superfinal puede convertirse en un punto de inflexión para acelerar el crecimiento de una plantilla que, tras alcanzar la cima con el oro olímpico en París 2024, afronta ahora el reto de consolidar el relevo generacional.

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"Es una competición importante para demostrar el papel que cada una tiene en este equipo y por qué está aquí. Hay jugadoras que ahora van a tener muchas más oportunidades para demostrar todo lo que han trabajado y todo lo que pueden aportar", señaló.

Pese a la ausencia de Ortiz, la vigente campeona olímpica no renuncia a la máxima ambición y viajará a Sídney con el objetivo de conquistar el único gran título que aún falta en su palmarés.

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"Con el oro, siempre con el oro. Vamos con ese objetivo claro, que es ir a Sídney y conquistar la competición, pero, como siempre hacemos en este equipo, partido a partido", respondió Leitón al ser preguntada por el resultado con el que regresaría satisfecha de Australia.

Una convicción compartida por todo el grupo. "Entrenamos para ganar. Nos esforzamos y tratamos de mejorar para ganar. El objetivo es llegar allí, estar en la final y, desde luego, llevárnosla", sentenció Crespí. EFE

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