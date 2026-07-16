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El Tribunal de la UE dice que amnistiar la malversación no daña las finanzas europeas

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Luxemburgo, 16 jul (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha determinado este jueves que amnistiar la responsabilidad contable de los gastos del proceso independentista catalán no constituye un riesgo para las finanzas europeas. EFE

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