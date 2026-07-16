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El Sporting incorpora al joven extremo colombiano Sebastián Osorio para su cantera

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Lisboa, 16 jul (EFE).- El Sporting de Portugal incorpora al extremo colombiano Sebastián Osorio, de 18 años, para sus categorías inferiores, por lo que inicialmente no formará parte de la primera plantilla, según anunció este jueves el club lisboeta.

Osorio, quien puede actuar como extremo izquierdo o centrocampista ofensivo, se incorporará a la Academia Cristiano Ronaldo como uno de los nuevos integrantes de la cantera del club lisboeta para la temporada 2026-2027.

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El Sporting no precisó si el futbolista quedará adscrito al equipo sub-19, al sub-23 o al filial, ni informó de la duración de su contrato o de las condiciones económicas de la operación.

Nacido en Colombia el 9 de junio de 2008, Osorio se trasladó con su familia a Perú cuando tenía ocho años y se formó en la Academia Cantolao y en el Universitario de Deportes, con cuyo primer equipo debutó a los 16.

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Más recientemente disputó la Segunda División peruana con la Universidad César Vallejo, donde permaneció seis meses cedido por el Universitario.

“Venir a un club tan grande es un sueño para mí”, afirmó durante su presentación Osorio, quien se definió como un futbolista rápido, al que le gusta tener el balón y afrontar el uno contra uno.

En la cantera del Sporting coincidirá con el delantero peruano Víctor Guzmán, a quien ya conocía y que durante la pasada temporada jugó tanto con el filial como con el conjunto sub-23 del club lisboeta. EFE

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