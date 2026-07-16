El Rayo Vallecano, rumbo a Escocia para su primer amistoso de pretemporada

Madrid, 16 jul (EFE).- El Rayo Vallecano, que estrena esta temporada proyecto deportivo con Beñat San José al frente, pone rumbo este jueves hacia Escocia, donde mañana se medirá en Edimburgo al Heart of Midlothian en el primer amistoso de pretemporada, nueve días después de su regreso al trabajo.

El conjunto franjirrojo comenzó la pretemporada el 8 de julio y durante estos días se ha estado ejercitando en Fuenlabrada, municipio situado en el sur de la Comunidad de Madrid, debido a las obras de mejora de las instalaciones de la Ciudad Deportiva, entre ellas el césped del campo 5 donde habitualmente entrena.

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Beñat San José cuenta para esta nueva temporada con 21 jugadores de la pasada temporada. Estos son los porteros Augusto Batalla y Dani Cárdenas; los defensas Andrei Ratiu, Pep Chavarría, Luiz Felipe, Iván Balliu, Florian Lejeune, Nobel Mendy y Jozhua Vertrouwd; los centrocampistas Pedro Díaz, Pathé Ciss, Unai López, Oscar Valentín y Diego Méndez; los extremos Isi Palazón, Álvaro García y Fran Pérez y los delanteros Sergio Camello, Randy Nteka, Alemao y Jorge de Frutos.

De esta forma, las únicas salidas que se han registrado en el equipo son el regreso de Gerard Gumbau (Granada), Ilias Akhomach (Villarreal) y Carlos Martín (Atlético de Madrid) a sus respectivos equipos tras una cesión y Abdul Mumin, 'Pacha' Espino y Oscar Trejo, que acabaron contrato.

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Los que han regresado para hacer la pretemporada son los cedidos de la pasada temporada. En ese grupo están el portero Miguel Ángel Morro (Leixoes), el central Pelayo Fernández (Cádiz) y los delanteros Raúl de Tomás (Al Wakrah, de Catar) y Etienne Eto'o (Villarreal B), ninguno de los cuales tiene asegurada su continuidad en la plantilla.

Para iniciar el periodo competitivo, el Rayo se desplaza este jueves a Edimburgo para medirse al Heart of Midlothian, subcampeón de la Liga escocesa la pasada temporada, en el Tynecastle Park, estadio que celebra su 140º aniversario.

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Nueve días después, el 26 de julio, el siguiente rival será el Feyenoord, subcampeón de la Liga de Países Bajos, al que se medirá en el Stadion Feyenoord 'De Kuip' como cierre de la concentración que harán en el país neerlandés.

El siguiente partido es con el Charleroi, el 1 de agosto, en el Stade du Pays de la ciudad belga. El último amistoso confirmado por el momento es frente al Ipswich Town, de la Championship de Inglaterra (Segunda división), que se disputará el 8 de agosto en Portman Road.

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El Rayo Vallecano iniciará la Liga contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuan el sábado 15 de agosto a las 21.30 horas. EFE