El PP puntualiza que el fallo sobre la ley de amnistía no examina su constitucionalidad

Madrid, 16 jul (EFE).- El PP ha puntualizado este jueves que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía es "un paso más" de un largo proceso judicial y no examina la constitucionalidad, ni la oportunidad política, ni dicta una sentencia sobre esta norma aprobada por el Parlamento hace dos años.

Fuentes del PP han reaccionado así tras conocerse que el TJUE ha resuelto que la ley de amnistía es conforme al derecho comunitario, no menoscaba la directiva europea sobre terrorismo y que amnistiar la malversación no daña las finanzas europeas.

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Los populares han expresado su "respeto absoluto" a un fallo que, según recalcan, resuelve únicamente las dudas concretas sobre determinados aspectos del Derecho de la Unión que le han planteado los tribunales españoles, por lo que ahora serán estos quienes la apliquen de acuerdo con esta resolución.

El Gobierno se "equivoca" si intenta presentar la sentencia como el final de un debate, han afirmado las fuentes. EFE