El Levante ficha al central argelino Aïssa Mandi por dos campañas

Valencia, 16 jul (EFE).- El Levante ha fichado al central argelino Aïssa Mandi para las próximas dos campañas, según anunció este jueves el club valenciano, que detalló que el defensa debe superar la revisión médica y que "en los próximos días se pondrá a las órdenes del entrenador Luís Castro".

Mandi, que cumplirá 35 años en octubre, es internacional con su país y ha disputado el Mundial, en el que ha participado en los cuatro partidos que disputó Argelia.

PUBLICIDAD

Las dos últimas campañas las ha jugado en el Lille francés, con el que en esta última campaña ha participado 29 partidos de la Liga y once de la Liga Europa. Tiene también una amplia experiencia en LaLiga.

Nacido el 22 de octubre de 1991 en Châlons-en-Champagne (Francia), se formó en la cantera del Stade Reims y en el verano de 2016 fichó por el Betis, club con el que estuvo cinco campañas y disputó la Liga Europa. Después militó tras campañas en el Villarreal, con el que llegó a disputar la Liga de Campeones.

PUBLICIDAD

En total tiene más de 200 partidos de experiencia en LaLiga, siete en la Liga de Campeones y 22 en la Liga Europa. EFE

pzm/nhp/cmm