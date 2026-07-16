Espana agencias

El Levante ficha al central argelino Aïssa Mandi por dos campañas

Guardar
Google icon

Valencia, 16 jul (EFE).- El Levante ha fichado al central argelino Aïssa Mandi para las próximas dos campañas, según anunció este jueves el club valenciano, que detalló que el defensa debe superar la revisión médica y que "en los próximos días se pondrá a las órdenes del entrenador Luís Castro".

Mandi, que cumplirá 35 años en octubre, es internacional con su país y ha disputado el Mundial, en el que ha participado en los cuatro partidos que disputó Argelia.

PUBLICIDAD

Las dos últimas campañas las ha jugado en el Lille francés, con el que en esta última campaña ha participado 29 partidos de la Liga y once de la Liga Europa. Tiene también una amplia experiencia en LaLiga.

Nacido el 22 de octubre de 1991 en Châlons-en-Champagne (Francia), se formó en la cantera del Stade Reims y en el verano de 2016 fichó por el Betis, club con el que estuvo cinco campañas y disputó la Liga Europa. Después militó tras campañas en el Villarreal, con el que llegó a disputar la Liga de Campeones.

PUBLICIDAD

En total tiene más de 200 partidos de experiencia en LaLiga, siete en la Liga de Campeones y 22 en la Liga Europa. EFE

pzm/nhp/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de carne asada a la gallega, el guiso de ternera con patatas y pimientos para honrar a la cocina casera de siempre

Un plato tradicional que se caracteriza por su carne tierna y sabrosa y que nos transportará a los paisajes de Galicia

Receta de carne asada a la gallega, el guiso de ternera con patatas y pimientos para honrar a la cocina casera de siempre

La histórica ola de calor de 2003 fue la que enseñó a Europa que las altas temperaturas matan

Se registraron 70.000 muertes asociadas al episodio extremo que llevaron a los países europeos a tomar medidas

La histórica ola de calor de 2003 fue la que enseñó a Europa que las altas temperaturas matan

Barcelona da la razón a las bodegas y modificará la ley para proteger los carteles históricos de la ciudad

Tras la retirada del letrero de la icónica Bodega Fermín, la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento ha aprobado proteger, conservar y recuperar este patrimonio gráfico

Barcelona da la razón a las bodegas y modificará la ley para proteger los carteles históricos de la ciudad

La madre de Noelia Castillo busca a los violadores de su hija: “Siento que es lo que ella quería”

La mujer, representada por Abogados Cristianos, ha denunciado ante la Fiscalía la agresión sexual a su hija

La madre de Noelia Castillo busca a los violadores de su hija: “Siento que es lo que ella quería”

Investigadores españoles desarrollan un tratamiento más preciso y menos tóxico contra el cáncer de ovario

Varias instituciones colaboran en un proyecto que explora una innovadora terapia dirigida contra este cáncer, uno de los más complejos de tratar, basada en anticuerpos que transportan fármacos justo al interior de las células tumorales

Investigadores españoles desarrollan un tratamiento más preciso y menos tóxico contra el cáncer de ovario
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El tribunal de la UE avala la ley de amnistía al considerar que no choca con el derecho comunitario sobre terrorismo ni con sus intereses financieros

El tribunal de la UE avala la ley de amnistía al considerar que no choca con el derecho comunitario sobre terrorismo ni con sus intereses financieros

El general Herrera Linares, presidente de la República en el exilio e inventor del primer traje espacial, al que el Gobierno ha devuelto su rango

La “Coalición Anti-Misiles Balísticos” de 10 países europeos que busca mejorar la defensa aérea e incluye a España

Los cuatro ejes de la futura OTAN que defiende el PSOE y sus dificultades: “Defensa territorial completa” para Ceuta y Melilla o cooperación europea

Los 61 bomberos forestales de Madrid ‘aparcados’ en una sala porque están contratados como conductores de taxi y no se les paga la peligrosidad

ECONOMÍA

Siete cosas que están prohibidas hacer en casa y pueden costar hasta 10.000 euros de multa: de tirar toallitas húmedas por el váter a tener más de cinco mascotas

Siete cosas que están prohibidas hacer en casa y pueden costar hasta 10.000 euros de multa: de tirar toallitas húmedas por el váter a tener más de cinco mascotas

Una mujer que trabajaba desde casa sufre una caída durante su pausa para comer: la justicia determina que no es accidente laboral

Jubilación anticipada: qué es, tipos que existen y cuándo pedirla

Una mujer muere sin hijos y deja su herencia al hombre que le gestionaba la web: la justicia avala el testamento pese a que el teléfono del heredero no existía

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 16 de julio

DEPORTES

España ya tiene equipación para la final del Mundial contra Argentina: unos colores inéditos desde 2010

España ya tiene equipación para la final del Mundial contra Argentina: unos colores inéditos desde 2010

“Del subcampeón no se acuerda nadie” o “ni cuartos ni h...”: lecciones de Luis Aragonés, el sabio que hizo creer a España que era capaz de ganar un Mundial

Argentina será el rival de España en la final del Mundial 2026: un partido marcado por dos goleadas en sus últimos precedentes

Los memes más graciosos del partido entre Inglaterra y Argentina: de las faltas y ElXokas a la expectación española

Argentina tumba a Inglaterra y definirá el trono mundial contra España en la gran final: el resumen y los goles, en vídeo