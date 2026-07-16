El Centro Internacional para las Minorías celebra el fallo del TJUE y pide la aplicación "inmediata" de la amnistía

El Centre Internacional Escarré para las Minorías Étnicas y las Naciones (Ciemen) ha celebrado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya avalado la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el derecho de la Unión Europea, y ha reclamado a los órganos judiciales españoles que la apliquen "de manera inmediata, sin interpretaciones restrictivas ni dilaciones".

En un comunicado, ha dicho que refuerza la necesidad de "poner fin, de manera definitiva, a la judicialización del conflicto político entre Catalunya y el Estado español y confirma que los instrumentos jurídicos no pueden continuar utilizándose para limitar el ejercicio de los derechos políticos y las libertades fundamentales".

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El Ciemen ha recordado que la amnistía "no resuelve la raíz del conflicto política", y ha dicho que la garantía de los derechos democráticos pasa por el reconocimiento efectivo del derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro político.