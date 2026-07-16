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El bajista Carles Benavent recibe el Premio del Festival de Jazz de San Javier (Murcia)

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Murcia, 16 jul (EFE).- El bajista Carles Benavent ha recibido el premio del XXVIII Festival Internacional de Jazz de San Javier (Murcia) en reconocimiento a su trayectoria y su aportación a la fusión entre el jazz y el flamenco, en una velada que ha reunido a un auditorio lleno y que ha completado la actuación de la cantante e instrumentista sueca Gunhild Carling junto a la banda Shakin'All.

El galardón fue entregado anoche por el concejal de Cultura y director del festival, David Martínez. Visiblemente emocionado, Benavent agradeció un reconocimiento que le incorpora al palmarés del certamen, integrado por figuras como Chick Corea, Herbie Hancock o Marcus Miller, y destacó que el premio supone un estímulo tras más de cinco décadas de carrera.

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Tras la entrega, el músico catalán ofreció un concierto junto a Roger Mas, Toni Pagès, Raynald Colom y Tomasito, en el que volvió a demostrar su capacidad para integrar jazz y flamenco en un lenguaje propio, fruto de una trayectoria compartida con artistas como Paco de Lucía, Camarón de la Isla y Chick Corea.

La jornada comenzó con el regreso de Gunhild Carling, acompañada por Shakin'All, que convirtió el Auditorio Parque Almansa en una celebración del swing gracias a un espectáculo de gran energía y conexión con el público.

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El festival continuará el 17 de julio con las actuaciones de Luca Filastro junto a Lara Ferrari y el dúo británico Young Gun Silver Fox. EFE

(Foto)

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