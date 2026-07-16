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El argentino Ramón Starc novela el corralito y equipara a sus víctimas con los zombis

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David Álvarez

Girona, 16 jul (EFE).- El argentino Ramón Starc, afincado en España desde hace cinco años, acaba de publicar una novela sobre el corralito en su país, 'Que se vayan todos', en la que traslada una imagen de personas que golpeaban las puertas de los bancos, a las que identifica con los zombis de series y películas.

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"Los argentinos eran zombis con hambre en ese momento", señala Starc en una entrevista con EFE durante una visita a Girona con motivo de la promoción de su primer libro, editado por la editorial Candaya, que se interesó por un manuscrito concebido desde la Escuela de Escritores de Madrid.

Cuando el Gobierno de Fernando de la Rúa impuso el corralito en Argentina, en el año 2001, para contener el pánico financiero, el autor de 'Que se vayan todos' tenía apenas 10 años pero recuerda aquel grito de guerra, las noticias en la televisión e, incluso, a su abuelo con un arma.

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Ni una maldición ni un experimento químico, para Ramón Starc lo que convierte a la gente en lo más parecido a un zombi es el dinero y cita aquella frase vinculada a la campaña de Bill Clinton de 1992 de "es la economía, estúpido".

Recuerda el escándalo sexual protagonizado por Clinton con la becaria Monica Lewinsky en el despacho oval de la Casa Blanca, pero aun así, "si la economía va bien, vas a ganar las elecciones", ejemplifica Starc.

En su opinión, el mejor indicador a la hora de predecir unos comicios en Estados Unidos es "el precio del galón de gasolina, y en Argentina es lo mismo".

Sobre la idiosincrasia de su país, señala que el argentino no perdona a sus dirigentes dos cosas: el fracaso económico, sin que la corrupción entre como factor, "y que seas un boludo".

Opina que el problema principal de su nación es en este momento la inflación, que califica como "el nuevo corralito", antes de recurrir a otra cita que sostiene que "de Argentina te vas 20 días y cambió todo, pero te vas 20 años y no cambió nada".

Pero lo que destaca de la crisis sobre la que trata su libro en comparación con otras es su "universalidad": "Todo el mundo la entiende, se explica en un línea, es tan claro como que, mañana, tu plata no es más tu plata".

"La ficción sobre la que se basa toda la economía mundial se puso a prueba con el corralito", afirma Ramón Starc, quien insiste en la imagen apocalíptica de esta situación.

"Cuando dijeron que nadie podía salir, salió mucha más gente a la calle y los había que le robaban al chino de la esquina de su calle porque a ellos les robó uno e iban a robarle a otro; es completamente de película", precisa, para volver a recurrir a la imagen extendida de los zombis.

La consecuencia de aquello también se reflejó en la estadística en forma de éxodo, que fue mayor "con el corralito que con la dictadura, porque la pobreza es lo que más mata".

'Que se vayan todos' está lleno de modismos de un Starc que, como argentino, se declara futbolero, enamorado de Messi, entusiasmado pero cauto con la final del Mundial y desinhibidamente contento por la eliminación prematura de Brasil, que le hizo "la persona más feliz después de los noruegos". EFE

(Foto)

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