Ecuador desembarca en La Mar de Músicas (Murcia) con arte, letras, cine y mucha música

Cartagena (Murcia), 15 jul (EFE).- El arte, el cine, las letras y, sobre todo, la música de Ecuador desembarcan esta semana en Cartagena en la 31 edición del festival La Mar de Músicas, por el que pasarán además grandes referentes de las músicas del mundo y de raíz como Silvia Pérez Cruz, Rubén Blades, Lila Downs, Rodrigo Cuevas o Silvana Estrada, entre otros.

El festival, que arranca mañana, viernes, trae hasta el 25 de julio una programación de 45 conciertos, 21 de ellos gratuitos, en un viaje musical que parte de Ecuador, país invitado de este año y que podrá en escena a un total de diez bandas que abarcan todos los estilos musicales, desde el tradicional pasillo, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, hasta la escena contemporánea del indie, el pop o la electrónica.

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Así, en los escenarios gratuitos del festival estarán el cantautor San Pedro Bonfim y sus Milagros y la “ecuadorian sabrosura” que mezcla rap, electrónica y pop con ritmos andinos, boleros, cumbia o dub de Machaka el 17 de julio, o la banda indie-alternativa Lolabúm, el 18.

El electropop con toques andinos de Latorre y la “chicha radiactiva” de Papaya Dada estarán en escena el día 19, y el 20 actuará la cantautora Paola Navarrete.

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Humazapas mostrará el 21 de julio la música y danza tradicional kichwa, unos ritmos que también trabaja Jatun Mama fusionándolos con la chicha, la cumbia, el afrobeat y la electrónica (22 de julio), una fusión que también dominan los Swing Original Monks, que han acuñado el concepto de “folktrónica andina” (22 de julio).

Por último, la gran dama del pasillo y las músicas nacionales de Ecuador, Margarita Laso, actuará el día 23 de julio.

Más allá del plano musical, La Mar de Músicas ofrece un completo despliegue de la cultura de Ecuador, probablemente, el más amplio y completo que se ha hecho del país andino fuera de sus fronteras, ha explicado a EFE el director del festival, Eugenio González Cremades, que ha subrayado la importancia de dar a conocer la cultura de esta comunidad, una de las más numerosas de España.

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Así, según ha explicado a EFE la embajadora de Ecuador en España, Wilma Andrade, en nuestro país residen unas 450.000 personas nacidas en Ecuador, y llegan hasta las 650.000 teniendo en cuenta a sus hijos, ya nacidos en España.

“Son nuestros vecinos, trabajan y viven con nosotros, pero en lo cultural son unos completos desconocidos y, como festival público, impulsado por el Ayuntamiento de Cartagena, teníamos que buscar ese objetivo social de acercar una cultura que debería formar parte de nuestra realidad a todos los cuidados”, subraya el director del festival.

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La embajadora reconoce ese desconocimiento de lo ecuatoriano a nivel internacional: “Creo que nos ha faltado siempre una identidad ecuatoriana”, reflexiona, a lo que se une la gran integración de la comunidad ecuatoriana en la cultura española, con la que asegura se comparten muchos rasgos comunes y un intenso mestizaje y confluencia.

En este especial Ecuador de La Mar de Músicas la literatura tendrá un peso muy importante, con la participación de las escritoras Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, Yuliana Ortiz Ruano, Gabriela Alemán o Estelina Quinatoa, mientras que en cine se proyectan estos días ocho de las películas más premiadas y reconocidas del cine ecuatoriano contemporáneo. EFE

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