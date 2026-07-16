Asens (Comuns): El fallo del TJUE es otro correctivo "al golpismo judicial de la derecha española"

El eurodiputado de los Comuns Jaume Asens ha afirmado este jueves que el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) es un nuevo correctivo "al golpismo judicial de la derecha española".

Lo ha dicho en un mensaje en X recogido por Europa Press tras conocerse la decisión, y en el que ha asegurado que el TJUE ha dado la razón a los legisladores y que la ahora la amnistía "se debería aplicar íntegramente y sin más excusas".

PUBLICIDAD

"Europa vuelve a darnos la razón y a recordar una obviedad: los jueces no pueden convertirse en legisladores, subvertir la democracia ni convertir los tribunales en una trinchera política", y ha lamentado que la LOA, que asegura que se impulsó para abrir una nueva etapa política, siga bloqueada por parte de la judicatura.