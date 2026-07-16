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Albares defiende que el acuerdo de Gibraltar preserva la soberanía y acusa al PP, salvo a Moreno, de boicotearlo

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno, José Manuel Albares, ha insistido este jueves en que el acuerdo de Gibraltar firmado entre la Unión Europea y el Reino Unido no sólo "mantiene intacta" la reclamación de soberanía sobre el Peñón sino que está "protegida para siempre". Sobre este acuerdo, ha reprochado al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo de "intentar boicotearlo", a excepción del presidente de la Junta de Andalucía. De hecho, ha asegurado que Juanma Moreno "en público y en privado, siempre me reitera su apoyo".

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Albares ha afeado a Génova que haya "hecho lo indecible por boicotear" el acuerdo para Gibraltar que, según él, "beneficia a los andaluces del campo de Gibraltar". No sólo ha tendido la mano al PP en este asunto sino que ha vuelto a reiterar su ofrecimiento de "diálogo" para otras cuestiones de ámbito internacional.

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"¿En nombre de qué política exterior, en nombre de qué política europea de vecindad, el PP torpedea la relación con Francia y el Tratado de Administración y Cooperación; en nombre de qué política de buena vecindad añoran su política de choque con Marruecos; en nombre de qué política hacia América Latina van a México a envenenar la relación con un país hermano?. Seguiré tendiendo la mano, pero hasta ahora no he tenido al Partido Popular ni con Gibraltar, ni con Francia, ni con Marruecos, ni con Argelia, ni con México, ni con las lenguas oficiales, ni en el reconocimiento de Palestina. Ellos sabrán, pero si esto lo hacen en la oposición, imagínense si un día tuvieran el Gobierno de España", ha reflexionado el ministro.

Sobre el acuerdo con Gibraltar y la retirada de la Verja este pasado miércoles, José Manuel Albares ha vuelto a defender la "oportunidad histórica" para el Campo de Gibraltar que, a partir de este momento, "deja atrás tres siglos viviendo espalda contra espalda". Albares ha calificado el acuerdo de "éxito colectivo, sobre todo, para los andaluces del Campo de Gibraltar" para los que se consigue libertad de circulación de trabajadores --15.000-- y de mercancías.

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