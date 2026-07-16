Agricultura asigna 10,4 millones de la reserva nacional de ayuda básica a la renta de PAC

Madrid, 16 jul (EFE).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha concluido la asignación de la reserva nacional de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agraria Común (PAC), correspondiente a la campaña 2025, por un importe total de 10,4 millones de euros.
Con la asignación complementaria a la que ya se hizo el Fondo Español de Garantía Agraria en febrero, estos derechos benefician en total a 2.094 agricultores y ganaderos, principalmente jóvenes (81 %), que reciben una asignación media de 4.977 euros por titular, según ha señalado el Departamento en un comunicado.
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En la asignación de la reserva nacional de este año ha destacado de nuevo la concedida a los jóvenes, que suponen el 81 % de los beneficiarios de este pago, 1.705 agricultores y ganaderos, con una asignación media de 5.290 euros y un importe de nueve millones.
Estos jóvenes agricultores, además, se benefician de una ayuda complementaria, que supone un importe por hectárea igual al valor medio de la región donde esté ubicada la superficie de la explotación, hasta un máximo de 100 hectáreas.
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Por su parte, los nuevos agricultores han recibido un total de 1.181.074 de euros, a repartir entre 257 beneficiarios, lo que supone una asignación media de 4.596 euros por beneficiario.
También se han concedido derechos a un total de 132 beneficiarios por el caso de agricultores en desventaja, con una asignación media de 1.671 euros por cada uno.
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En la campaña 2025 no se han registrado solicitudes correspondientes a agricultores participantes en programas de reestructuración, posibilidad contemplada en la Reserva Nacional desde 2023.
Los jóvenes y nuevos agricultores mantienen la prioridad en las asignaciones de la reserva nacional de la nueva ayuda básica a la renta para la sostenibilidad para el periodo 2023-2027, por lo que este mecanismo se confirma como una herramienta "fundamental" para favorecer el relevo generacional en la actividad agraria, según el MAPA.
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Asignaciones por tipo de solicitud:
Caso de reserva nacional
Nº explotaciones solicitantes
Derechos asignados
Importe asignado (EUR)
Nuevos agricultores
257
12.544
1.181.074*
Jóvenes agricultores**
1.705
85.582
9.020.253*
Agricultores en desventaja
132
1.830
220.590
* Incluye incrementos al valor medio regional de derechos previos
** Incluye incorporaciones por fases
Distribución territorial final de la reserva nacional 2025
C. A. Solicitud
Nº beneficiarios
Superficie (has)
Importe (EUR)
ANDALUCIA
132
5.130
612.891
ARAGON
185
8.916
1.058.685
P. ASTURIAS
61
1.821
191.316
I. BALEARES
33
782
152.011
CASTILLA - LA MANCHA
384
27.612
2.365.321
CASTILLA Y LEON
338
20.277
1.982.955
CATALUÑA
180
4.541
676.411
COM. VALENCIANA
273
15.621
1.603.855
EXTREMADURA
210
3.909
626.021
GALICIA
55
4.866
462.644
MADRID
24
228
30.457
R. MURCIA
43
2.058
242.795
C.F. NAVARRA
79
1.100
134.028
PAIS VASCO
57
1.629
148.129
LA RIOJA
40
1.467
134.398
TOTAL
2.094
99.956
10.421.917
EFEAGRO
jjr/bds/jlm
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