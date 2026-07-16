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Agricultura asigna 10,4 millones de la reserva nacional de ayuda básica a la renta de PAC

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Madrid, 16 jul (EFE).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha concluido la asignación de la reserva nacional de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad de la Política Agraria Común (PAC), correspondiente a la campaña 2025, por un importe total de 10,4 millones de euros.

Con la asignación complementaria a la que ya se hizo el Fondo Español de Garantía Agraria en febrero, estos derechos benefician en total a 2.094 agricultores y ganaderos, principalmente jóvenes (81 %), que reciben una asignación media de 4.977 euros por titular, según ha señalado el Departamento en un comunicado.

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En la asignación de la reserva nacional de este año ha destacado de nuevo la concedida a los jóvenes, que suponen el 81 % de los beneficiarios de este pago, 1.705 agricultores y ganaderos, con una asignación media de 5.290 euros y un importe de nueve millones. 

Estos jóvenes agricultores, además, se benefician de una ayuda complementaria, que supone un importe por hectárea igual al valor medio de la región donde esté ubicada la superficie de la explotación, hasta un máximo de 100 hectáreas.

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Por su parte, los nuevos agricultores han recibido un total de 1.181.074 de euros, a repartir entre 257 beneficiarios, lo que supone una asignación media de 4.596 euros por beneficiario.

También se han concedido derechos a un total de 132 beneficiarios por el caso de agricultores en desventaja, con una asignación media de 1.671 euros por cada uno.

En la campaña 2025 no se han registrado solicitudes correspondientes a agricultores participantes en programas de reestructuración, posibilidad contemplada en la Reserva Nacional desde 2023.

Los jóvenes y nuevos agricultores mantienen la prioridad en las asignaciones de la reserva nacional de la nueva ayuda básica a la renta para la sostenibilidad para el periodo 2023-2027, por lo que este mecanismo se confirma como una herramienta "fundamental" para favorecer el relevo generacional en la actividad agraria, según el MAPA.

Asignaciones por tipo de solicitud:

Caso de reserva nacional

Nº explotaciones solicitantes

Derechos asignados

Importe asignado (EUR)

Nuevos agricultores

257

12.544

1.181.074*

Jóvenes agricultores**

1.705

85.582

9.020.253*

Agricultores en desventaja

132

1.830

220.590

* Incluye incrementos al valor medio regional de derechos previos

** Incluye incorporaciones por fases

Distribución territorial final de la reserva nacional 2025

C. A. Solicitud

Nº beneficiarios

Superficie (has)

Importe (EUR)

ANDALUCIA

132

 5.130

 612.891

ARAGON

185

 8.916

 1.058.685

P. ASTURIAS

61

 1.821

 191.316

I. BALEARES

33

 782

 152.011

CASTILLA - LA MANCHA

384

 27.612

 2.365.321

CASTILLA Y LEON

338

 20.277

 1.982.955

CATALUÑA

180

 4.541

 676.411

COM. VALENCIANA

273

 15.621

 1.603.855

EXTREMADURA

210

 3.909

 626.021

GALICIA

55

 4.866

 462.644

MADRID

24

 228

 30.457

R. MURCIA

43

 2.058

 242.795

C.F. NAVARRA

79

 1.100

 134.028

PAIS VASCO

57

 1.629

 148.129

LA RIOJA

40

 1.467

 134.398

TOTAL

2.094

99.956

10.421.917

EFEAGRO

jjr/bds/jlm

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