Waerenskjold, la victoria de la fe en la etapa más rápida

Luis Miguel Pascual

Nevers (Francia), 15 jul (EFE).- El noruego Soren Waerenskjold fue sincero al final de la undécima etapa del Tour: "Hay días en los que siento que puedo ganar a los mejores. Otros creo que no tengo ninguna opción. Hoy era uno de los segundos".

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El ciclista del Uno X acabó por dar la sorpresa en el esprint de Nevers, que culminó la etapa más rápida de la historia del Tour de Francia, "la victoria más importante" de su carrera, un sueño hecho realidad para un corredor que confesó que pelea para no perder la fe entre los llegadores más rápidos del mundo.

"Soy consciente de que en este Tour hay dos o tres corredores más rápidos que yo. Pero trabajo mucho la parte mental para decirme que puedo ganarlos. A veces tengo la moral por las nubes y otras me parece que es imposible. Hoy era un día de los segundos", señaló.

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Campeón del mundo contrarreloj sub-23 hace cuatro años, el esprínter de Mandal, de 26 años, pocas veces está entre los favoritos de una disciplina dominada por los belgas Jasper Philipsen y Tim Merlier, respaldados por el neerlandés Olav Kooij y el eritreo Birman Girmay.

"Es duro afrontar cada jornada con esa mentalidad. Hay que trabajar duro para mantener la fe cada mañana. La mayoría de los días es una lucha contra ti mismo, tratas de estar listo, de esperar que llegue tu oportunidad. Al final vale la pena, tenemos la suerte de estar en la carrera más importante del mundo", aseguró.

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Apodado el 'hipopótamo', Waerenskjold sobresale en el pelotón con sus 195 centímetros y sus 95 kilos.

Hace cinco días, en el esprint de Burdeos, fue segundo por detrás de Merlier, demostrando que no está tan lejos de los mejores.

"Me ha parecido un final muy desordenado, he visto que tenía un hueco y me he lanzado. Hasta el último momento pensaba que Merlier vendría por detrás y me adelantaría, pero rezaba para que no llegara", señaló.

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Nadie pudo seguir su rueda y acabó imponiéndose en la etapa más rápida del Tour. De golpe, el noruego, que se confiesa admirador del británico Mark Cavendish, el hombre que más triunfos tiene en la ronda gala, sustituye en los anales del Tour al italiano Mario Cipollini, que en 1999 ganó la cuarta etapa, entre Laval y Blois, con una media de 50,36 kilómetros por hora.

Waerenskjold completó la jornada entre Vichy y Nevers con una media de 50,91 kilómetros por hora. El viento a favor que sopló en la jornada y los equipos de llegadores tuvieron que trabajar duro para evitar que la fuga tomara más ventaja.

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El resultado fue un nuevo récord en una jornada en la que el calor dio una pequeña tregua.

"Es una alegría suplementaria, pero para mi ha sido una sorpresa. No he tenido la sensación de que se fuera tan rápido", comentó el noruego.

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Waerenskjold aseguró que necesitará tiempo para asimilar su victoria: "Ayer estaba pensando que me iba a casa. Sufrí una caída y todo mi esfuerzo estuvo centrado en no llegar fuera de control. El Tour está lleno de contrastes y todos los días aprendes alguna cosa".

EFE

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