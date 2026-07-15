Un juzgado avala la compatibilidad del permiso de lactancia y excedencia por nacimiento

Granada, 15 jul (EFE).- Un juzgado de Granada ha atendido el recurso de una docente a la que la Junta pidió que devolviera las retribuciones que recibió durante un permiso de lactancia acumulada porque después solicitó una excedencia para cuidar a su bebé, una sentencia que aclara que los dos derechos son compatibles.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Granada ha dictado esta sentencia pionera que da la razón a una docente y la libra de devolver el dinero que cobró por un permiso de lactancia acumulada.

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La Junta de Andalucía le solicitó que devolviera el dinero cuando pidió una excedencia para cuidar a su bebé pero la sentencia, que CCOO ha calificado de pionera, ha atendido su recurso y ha aclarado que se trata de dos derechos "plenamente compatibles".

El fallo apunta que el ejercicio de uno de estos derechos "nunca" puede condicionar ni limitar el disfrute del otro y corrige la interpretación hecha hasta el momento por el Gobierno andaluz, que había reclamado el dinero que abonó a la maestra por el tiempo de lactancia.

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Según CCOO, que se ha encargado de la representación letrada de la docente, el fallo judicial refuerza el principio de que la conciliación no puede convertirse en un motivo de perjuicio económico para las trabajadoras y repara una situación injusta para una afiliada.

El sindicato ha reclamado a la Consejería andaluza de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que modifique de inmediato sus criterios administrativos y deje de aplicar instrucciones que obligan a las docentes a litigar para obtener unos derechos que ya les reconoce la legislación y la jurisprudencia. EFE

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