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Los goles de España contra Francia hicieron vibrar el suelo en Sabadell (Barcelona)

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Barcelona, 15 jul (EFE).- Las celebraciones de los goles de la selección española de fútbol este martes durante la semifinal del Mundial contra Francia provocaron vibraciones en el suelo de Sabadell (Barcelona), registradas por un sismómetro de la Red Sísmica Educativa del instituto GEO3BCN-CSIC.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha compartido en la red social X el gráfico que muestra la actividad sísmica que recibió el aparato, ubicado en el ubicado en el Institut Vallès de la ciudad, durante el partido.

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Según los datos registrados, los picos de movimiento en el subsuelo coincidieron con el gol de Mikel Oyarzabal (1-0), el posterior tanto de Pedro Porro (2-0) e, incluso, una vibración menor durante un gol que finalmente fue anulado.

La mayor alteración del terreno se registró tras el pitido final, momento en el que se certificó el pase de España a la final del Mundial 2026. EFE

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dic/mg/jl

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