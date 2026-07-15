Las universidades privadas superarán a las públicas el próximo curso por primera vez

Málaga, 15 jul (EFE).- El número de universidades privadas en España superará al de las públicas el próximo curso por primera vez y el 14 % de los préstamos privados del país se dedica a la educación, según ha asegurado este miércoles el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa.

En un curso de verano organizado por la Fundación General de la Universidad de Málaga sobre el papel de la educación pública en la sociedad y las fortalezas de la educación superior pública, Cruz Cigudosa ha explicado que en España hay 50 universidades públicas y que gracias a ellas millones de personas han podido y podrán acceder al conocimiento y al talento.

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Sin embargo, ha advertido de que este sistema público no crece al ritmo de la demanda y que a mediados de los años 80 había 800.000 estudiantes universitarios y que hoy son 1,9 millones.

"Una persona no tiene que depender de la renta de sus padres para cruzar la puerta de la Universidad", ha destacado, al tiempo que ha señalado que lo que una sociedad conquista se puede perder y que hay que protegerlo porque "una sociedad justa tiene que garantizar la igualdad de oportunidades".

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Ha avalado los espacios que se crean en los cursos de verano universitarios: "Impulsáis la conversación pública y el intercambio de experiencias", lo que ha considerado fundamental en los tiempos actuales en los que la inmediatez manda.

"Las universidades son el lugar de la sociedad donde se concede tiempo para que nos entendamos y para pensar qué queremos cambiar", ha subrayado. EFE

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