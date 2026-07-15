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La superficie quemada en España supera ya las 62.200 hectáreas, más del doble que en 2025

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Madrid, 15 jul (EFE).- La superficie forestal quemada en España asciende ya a 62.215 hectáreas, 2,5 veces más que en el mismo periodo del año pasado (25.221 hectáreas), según los últimos datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).

Esta cifra duplica también la media del periodo 2006-2025 (29.516 hectáreas), aunque está lejos de los peores ejercicios de esos veinte años, que llegaron a rebasar las 143.000 hectáreas.

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En la última semana (desde el 9 de julio), esta plataforma, integrada en el programa Copernicus, registra 4.882 hectáreas quemadas en España, una cifra que parece no recoger aún, al menos no totalmente, los datos del incendio de Los Gallardos (Almería), que ha carbonizado unas 7.000 hectáreas.

De momento, las peores semanas del año son, según los datos del EFFIS, la del 19 al 25 de febrero, con 10.465 hectáreas, y la del 25 de junio al 1 de julio, con 10.377 hectáreas.

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En el caso de la semana de febrero, se registraron numerosos incendios en Cantabria y Asturias, mientras que en la última semana de junio el fuego afectó a Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León y, sobre todo, Cataluña.

En lo que va de año, el EFFIS contabiliza 320 incendios en España, casi el triple que en el mismo periodo de 2025 (114).

Según el último avance informativo del Ministerio para la Transición Ecológica, que recoge datos de las comunidades autónomas hasta el 5 de julio, en lo que va de año se han registrado 15 grandes incendios, lo que duplica la media de la última década (7).

La superficie quemada en ese periodo alcanzaba las 50.751 hectáreas, un 34 % por encima de la media.

En las mismas fechas del año pasado, la extensión carbonizada se situaba en 20.466 hectáreas. EFE

(Infografía)

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