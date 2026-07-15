Juan Gutiérrez, nuevo central del Córdoba: "Me defino como un ganador de duelos"

Córdoba, 15 jul (EFE).- El central cántabro Juan Gutiérrez, nuevo fichaje del Córdoba procedente del Mirandés, se ha definido este miércoles en su presentación como un jugador "agresivo" y "ganador de duelos" que llega con "mucha ilusión en este proyecto y en esta nueva etapa" para aportar su fortaleza física al esquema táctico del técnico Iván Ania.

El director deportivo de la entidad blanquiverde, Juan Gutiérrez 'Juanito', ha acompañado al zaguero en su puesta de largo y ha destacado la felicidad de la comisión deportiva por incorporar a un perfil "con unas características que vienen como anillo al dedo", bromeando además sobre la coincidencia de compartir nombre y demarcación: "le va a ir bien seguro, no me cabe ninguna duda", afirmó.

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El defensa ha recalcado que es un futbolista que tiene "la filosofía del trabajo", valorando positivamente las peticiones tácticas del entrenador asturiano, quien exige a sus centrales ir a las marcas individuales con una actitud firme que agrada al cántabro, ya que, según sus propias palabras, le gusta "mucho ese trabajo físico" y se siente muy "cómodo" cuando se le pide que vaya "de verdad" al corte.

Cuestionado sobre la exigente pelea en la retaguardia junto a compañeros como Rubén Alves y Álex Martín, el jugador ha manifestado que "la competencia siempre es buena, y más en el fútbol, que es un deporte colectivo", mostrándose agradecido por la confianza que el club ha depositado en él y ansioso por "trabajar todos juntos para que todo vaya bien". EFE

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