Estabilizado el incendio de Sigüés (Zaragoza), en las inmediaciones del embalse de Yesa

Zaragoza, 15 jul (EFE).- El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Aragón (Infoar) ha informado este miércoles de que el incendio declarado por la mañana en Sigüés (Zaragoza), que afecta a una zona de matorral junto al embalse de Yesa y la N-240, entre Jaca (Huesca) y Pamplona, ha quedado estabilizado.

Infoar ha precisado que ha sido a las 11.25 horas cuando se ha logrado estabilizar el fuego, que ha obligado a cerrar la carretera N-240 entre los puntos kilométricos 332,5 y 337 y a desviar el tráfico por la A-21, entre los puntos kilométricos 55,6 y 64,1.

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Según ha informado por la mañana el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, el incendio se sitúa en las inmediaciones del embalse, en un espacio que habitualmente se utiliza para acampar.

Para combatirlo, el dispositivo Infoar ha dispuesto la brigada helitransportada de Bailo (Huesca), con su helicóptero, dos brigadas terrestres y dos autobombas, mientras que la Comunidad Foral de Navarra participa con cuatro dotaciones de bomberos y un helicóptero bombardero.

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Además, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha enviado un avión anfibio FOCA y en el incendio también intervienen bomberos de las diputaciones provinciales de Zaragoza y de Huesca. EFE