El Betis se medirá al Almería en La Línea el 1 de agosto

Sevilla, 15 jul (EFE).- El Betis y la UD Almería se medirán en un amistoso de pretemporada el próximo 1 de agosto en La Línea de la Concepción (Cádiz), partido con el que se cierra el calendario de partidos de preparación que empezará este sábado ante el Sportfreunde Lotte en Alemania, ha informado este miércoles el club bético.

El conjunto verdiblanco iniciará ante el equipo de la Regionalliga West, la cuarta alemana, sus amistosos tras terminar su concentración de diez días en Harsewinkel, cerca de Bielefeld, en la región de Westfalia Oriental-Lippe, en la que el técnico chileno Manuel Pellegrini ha empezado a preparar su séptimo ejercicio al mando del cuadro andaluz en su regreso a la Liga de Campeones veintiún años después.

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El Betis, tras su estancia en Alemania, estará del 20 al 25 de julio en Sevilla, del 27 de este mes hasta el 1 de agosto en Marbella (Málaga) y del 3 al 7 de agosto en Dublín.

Además del duelo ante el Almería, los de Pellegrini jugarán en julio ante el Recreativo de Huelva (22), el Granada (25) y Olympique de Lyon (29) y, en agosto, Arsenal (5) y Bournemouth (8), el último de los duelos de preparación antes del comienzo de la competición liguera ante el Valencia en Mestalla. EFE

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