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El abogado de David Sánchez recurrirá el fallo antes de 10 días y dice que la condena es por el cambio de nomenclatura

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El abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, ha anunciado que recurrirá en los próximos 10 días la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que ha condenado al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a 9 meses de inhabilitación por prevaricación. Asimismo, Cortés ha insistido en que confía en que todo "va a quedar en nada".

En una entrevista en 'Espejo Público' en 'Antena 3', recogida por Europa Press, el letrado ha insistido en que la Audiencia ha condenado a David Sánchez por "la modificación de la nomenclatura de la plaza" que ocupó.

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Cortés ha recordado que esta vacante dejó de llamarse "coordinador de conservatorios" para convertirse en "director de la oficina de artes escénicas". Asimismo, el abogado ha resaltado que el "enchufismo" es "completamente ajeno a la sentencia".

"Ha sido condenado por un delito de prevaricación en cooperación necesaria por entender la Sala que influyó en la modificación de la nomenclatura de la plaza que dejó de llamarse coordinador de los conservatorios para pasar a ser director de la oficina de artes escénicas", ha defendido.

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Sobre el cambio de nomenclatura, Cortés ha cuestionado que "cómo va a saber una persona que es músico si una plaza cumple o no con los requisitos de la Ley de Contratación del Estado". Así, ha defendido que su cliente "no sabía que era ilegal" y que además "no está demostrado". "Si lo supiera, evidentemente le habrían condenado por eso", ha expresado.

DENUNCIA QUE LA ACUSACIÓN PARTICULAR TIENE "SESGO POLÍTICO"

Por otra parte, Emilio Cortés ha señalado que las acusaciones contra el hermano del presidente del Gobierno que han originado este caso tienen "un sesgo político absolutamente claro" porque el fin "no es la caza menor" de David Sánchez, sino "otros objetivos extraprocesales".

Cortés ha insistido en que, tras ver "la foto de las siete acusaciones populares" personadas en la Audiencia Provincial de Badajoz, "negar el sesgo político" es "una desfachatez".

En este sentido, el letrado ha concretado que sobre este asunto no se refiere a la autoridad judicial, sino a las acusaciones populares, quienes han "pretendido utilizar este procedimiento para acabar con el Gobierno", aunque ha reiterado que no tiene "ninguna razón acreditada para pensar que es un caso de 'lawfare'".

"Soy plenamente consciente de que el objetivo de este pleito no era mi cliente, sino que era alguien diferente. Simplemente con ver la foto de las acusaciones populares, llegarán a una conclusión muy rápida", ha zanjado Emilio Cortés.

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