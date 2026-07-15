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Culpable de homicidio el autor de la muerte de Francisco de Pablo en Madrid en 2022 y de encubrimiento el otro acusado

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Un jurado popular ha declarado este miércoles culpable de un delito de homicidio a Israel C.R., acusado de matar a Francisco de Pablo Páez, el joven de Hortaleza desaparecido en marzo de 2022 y cuyo cadáver fue hallado más de dos años después enterrado en una finca de Aldea del Fresno, y ha considerado culpable de un delito de encubrimiento al otro procesado, Fernando R.P.

En una vista pública celebrada esta mañana, el portavoz del jurado ha dado lectura al veredicto en la Audiencia Provincial de Madrid, en el que aprecia la atenuante analógica de drogadicción en el caso del autor material del crimen.

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Tras conocerse el veredicto, la fiscal ha solicitado 12 años de prisión para Israel C.R. por un delito de homicidio con la atenuante de drogadicción y de un año y seis meses de cárcel para Fernando R.P. por un delito de encubrimiento.

La decisión del jurado llega después de que la fiscal rebajara el pasado lunes en sus conclusiones definitivas la calificación de asesinato a homicidio al entender que no había quedado acreditado con la suficiente solidez que la víctima fuera golpeada por la espalda, circunstancia que sustentaba la alevosía.

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Durante el juicio, Israel C.R. reconoció por primera vez haber acabado con la vida de Francisco de Pablo de dos golpes con una barra de hierro, aunque sostuvo que la agresión se produjo durante una fuerte discusión y negó haber actuado de forma sorpresiva. Asimismo, admitió que pidió ayuda al otro acusado para ocultar el cadáver, mostrando su arrepentimiento por el sufrimiento causado a la familia.

Por su parte, Fernando R.P. reconoció haber colaborado únicamente en el traslado y ocultación del cuerpo, negando cualquier participación en el homicidio, pese a que un testigo protegido aseguró durante la vista que entretuvo a la víctima para facilitar la agresión.

La familia de Francisco de Pablo defendía que los hechos constituían un delito de asesinato y solicitaba una condena de 25 años de prisión para el principal acusado. Sin embargo, la madre de la víctima falleció cuando la causa ya había sido elevada a la Audiencia Provincial de Madrid, lo que impidió que los familiares pudieran personarse como acusación particular durante el juicio.

Francisco de Pablo desapareció el 21 de marzo de 2022 tras salir de su domicilio de Hortaleza para cobrar una deuda de unos 300 euros. Su cuerpo fue localizado el 6 de junio de 2024 enterrado en una finca familiar de Aldea del Fresno, poniendo fin a una investigación que se prolongó durante más de dos años.

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