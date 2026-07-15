CEOE prevé una inflación del 3,1 % en 2026 sujeta a si se normaliza el tráfico en Ormuz

Madrid, 15 jul (EFE).- La CEOE prevé una inflación media anual del 3,1 % para 2026, condicionada a la normalización gradual del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, y advierte de posibles repuntes transitorios de precios si el conflicto en Oriente Medio no se resuelve.

En un comunicado, CEOE comenta el dato de la inflación, que se situó en junio en el 3,2 %, condicionada por el impacto de los cambios en algunas de las medidas aprobados por el Gobierno para paliar el impacto de la guerra en los precios energéticos.

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De haberse retirado dichas medidas, la inflación habría alcanzado el 4 %, ocho décimas por encima de la registrada, según los cálculos de la organización empresarial.

La patronal ha señalado que los precios energéticos, impulsados por la electricidad (6,0 %) y el gas natural (0,8 %), se aceleraron hasta el 6,7 % en junio, frente al 5,9 % de mayo.

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Esa tasa se habría disparado hasta el 15,8 % de no haberse aplicado las reducciones a carburantes y combustibles, según sus cálculos.

Por otro lado, la CEOE se ha referido al aumento del diferencial con la Unión Europea y ha indicado que el IPC armonizado de la eurozona se redujo cuatro décimas respecto a mayo, hasta el 2,8 % interanual, mientras que en España se mantuvo en el 3,6 %, ocho décimas por encima de la media comunitaria.

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Finalmente ha advertido de que, si el conflicto en el estrecho de Ormuz se prolonga, la subida de los precios de la energía y las materias primas podría trasladarse a otros bienes de la cesta de la compra y generar expectativas de mayor inflación. EFE