Bustinduy ve "insólita" la sentencia contra David Sánchez y espera que "se recurra" y "se haga justicia"

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha considerado hoy "insólita" la sentencia contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y espera que "se recurra" y "se haga justicia".

Así se ha manifestado durante una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha manifestado que este tipo de situaciones tienen una "función social" para que en las tertulias y telediarios se hable de esto y no de las políticas de dependencia o contra la pobreza infantil que está llevando a cabo el Gobierno. "Yo no soy naif, entiendo que funciona", ha exclamado.

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Dicho esto, ha asegurado que la coalición a la que pertenece también ha tenido casos de lawfare y de "policías patrióticas" en los que ha encuadrado las querellas contra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, contra Pablo Iglesias, Mónica Oltra o Victoria Rosel. "Una detrás de otra, detrás de otra, ni una condena por corrupción, ni una, ni una, ni un caso, en ningún sitio", ha exclamado.

A este respecto ha dicho que "no es opinable" que haya lawfare porque según ha dicho, el PP utilizó "la mal llamada policía patriótica" para fabricar acusaciones y casos falsos a sus adversarios como Podemos y a él mismo.

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En su opinión, en esta Legislatura se está tratando de "generar" la sensación de que "todo parece lo mismo" mezclando cuestiones como la del Fiscal General del Estado, el hermano del presidente o su mujer, Begoña Gómez, con otras causas que sí considera que "traicinan el mandato popular" como la de José Luis Ábalos o la de Leire Díez.

"Es vergonzoso y es inaceptable que alguien traicione el mandato de la voluntad popular y el mandato que le dan sus electores para perseguir fines espurios en política y todo el peso de la ley sobre eso, pero claro, mezclarlo todo, generar esa especie de atmósfera en la que todo parece lo mismo, pues mire...digo que no", ha exclamado el ministro.

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