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Adiós a la Verja

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Isabel Laguna

La Línea de La Concepción (Cádiz), 15 jul (EFE).- La retirada de la Verja de Gibraltar, el último muro de la Europa continental, ha atraído las miradas de países tan lejanos como China y reunido a representantes políticos, institucionales y sociales de los ocho municipios del Campo de Gibraltar y del Peñón que no se han querido perder lo que todos coinciden en considerar un día que pasará a la historia y que tendrán que contar a sus nietos.

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Dos grúas se han encargado poco después de este mediodía de extraer las hojas de la doble verja metálica, una gibraltareña y otra española, cuya retirada, este 15 de julio, día en el que ha entrado en vigor de forma provisional el Tratado de la Unión Europea y Bruselas, ha simbolizado el fin de este paso fronterizo, uno de los más pequeños del mundo.

La euforia con la que los vecinos de uno y otro lado desbordaron esta medianoche la zona para celebrar que a partir de esa hora no tendrán que pasar controles ni mostrar su documentación al atraversar este paso fronterizo, se ha convertido en emoción en el acto institucional de la demolición de la Verja, que ha presidido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Un aplauso ha despedido a las hojas de la Verja, cuyo destino aún no está muy claro, aunque el alcalde de La Línea, Juan Franco, ha comentado que le gustaría que al menos una de ellas se quedara de recuerdo en su municipio.

Es un día "tremendamente emotivo", indicaba Franco, que contaba que ya es de por sí histórico que un presidente del gobierno español pise este paso fronterizo -sin poner un pie en la colonia británica- y más en un día que marcará "un antes y un después".

En la zona se ha extendido la broma de que un Franco, el dictador, cerró la Verja, en 1969 y durante 13 años, y que ahora, en este 2016, a otro Franco le ha tocado abrirla.

Este Franco ha querido agradecer "la implicación que ha tenido este gobierno" para lograr este acuerdo histórico. "Soy independiente, pero me gusta agradecer cuando las cosas se han hecho bien y en este caso se ha hecho un esfuerzo enorme", ha subrayado.

Y eso que cuando hace diez años Reino Unido aprobó en el referéndum salir de la UE nadie esperaba que lo que se veía como un auténtico drama en la zona acabara transformándose en un sueño, en la desaparición de una barrera física y emocional para los más de 30.000 gibraltareños y los cerca de 300.000 vecinos del Campo de GIbraltar.

"Al final el brexit ha tenido la culpa de todo esto", bromeaba el empresario linense Lorenzo Periañez, expresidente del Grupo Transfronterizo, que no veía ninguna razón para preocuparse en un día tan alegre: "No te cansas pensando en el divorcio".

"No creía que iba a verlo", decía el periodista y escrito Juan José Téllez, que recordaba cómo en una ocasión un amigo al que se le había olvidado el DNI tuvo que salir de Gibraltar en el maletero de un coche, como un delincuente, cuando sólo había entrado para comprar un motor.

Francisco Mena, presidente de la Coordinadora Antidrogas del Campo de Gibraltar tampoco ha querido perderse el momento: "Esto también tiene que ver con las drogas, porque será un salto cualitativo y cuantitativo en la cooperación policial y porque espera que traiga prosperidad y empleo y "muchos de nuestros jóvenes verán que el narco no es rentable".

      Periodistas de países como Alemania, donde han escuchado que esto alguna vez fue "un pequeño muro de Berlín", y de Portugal, que han visto "algo simbólico" en la caída de esta Verja con la que concluye la gestión del brexit, e incluso de China, donde también interesaba la noticia, han acudido a presenciar este momento histórico

     "Un día que podremos contar a nuestros nietos", comentaba la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que destacaba que ha sido fruto de "un trabajo colectivo" en el que ella participó como ministra de Hacienda, cuando se superó "uno de los escollos más importantes", la homegeneización fiscal.

    "Lo fundamental es poner en valor que, tras años de batallas diplomáticas, que es como se tienen que lidiar las batallas, hemos superado uno de los escollos que tenía Europa, esta frontera del sur", ha concluido. EFE

     (foto) (vídeo)

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