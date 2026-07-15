A prisión dos personas tras desmantelar un laboratorio que elaboraba dulces con droga

Orihuela (Alicante), 15 jul (EFE).- Un hombre y una mujer, de 24 y 26 años, han sido enviados a prisión después de que la Guardia Civil les detuviera tras desmantelar un laboratorio clandestino dedicado a la elaboración, transformación y envasado de chocolatinas y gominolas adulteradas con droga en Orihuela (Alicante).

Según el comunicado emitido este miércoles por el instituto armado, la investigación, denominada Bobinali, comenzó a finales del pasado mes de marzo, cuando la Unidad Local de Análisis de Riesgo (ULAR) del Servicio Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat detectó un envío procedente de la ciudad mexicana de Tijuana con destino a la provincia de Alicante.

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El paquete, declarado como material informático, ocultaba 2,5 kilos de metanfetamina en el interior de una bobina de cable de red.

Tras organizar una entrega controlada del paquete, el seguimiento fue asumido por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la comandancia de Alicante.

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Las investigaciones permitieron comprobar que los datos del destinatario eran falsos e identificar a los verdaderos receptores, una pareja residente en Orihuela que utilizaba distintas identidades para recibir numerosos envíos procedentes de varios países.

En el registro practicado en la vivienda de los sospechosos los agentes hallaron chocolatinas y gominolas de elaboración artesanal que, según las pruebas preliminares realizadas sobre el terreno, habrían sido adulteradas con sustancias estupefacientes.

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Intervinieron, además, hachís, aceite de hachís, setas alucinógenas y fármacos anfetamínicos utilizados presuntamente para la elaboración de estos productos, así como 29 kilos de sustancias pendientes de análisis, precursores químicos, moldes, material de envasado, dinero en efectivo, teléfonos y dispositivos informáticos.

En la planta superior del inmueble también localizaron una instalación destinada al cultivo de hongos alucinógenos, con numerosas cajas en distintas fases de crecimiento y sustratos preparados para nuevas producciones, compatibles con los hongos listos para su venta.

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La Guardia Civil recuerda en su comunicado que la comercialización de dulces adulterados con sustancias psicoactivas está prohibida en España desde 2025 y que pueden resultar indistinguibles de las golosinas convencionales.

Los dos detenidos, a los que se les imputa un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones o actuaciones. EFE

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