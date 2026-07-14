Puente: "Se están tensando las costuras de las instituciones" para "derribar al Gobierno"

Madrid, 14 jul (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado en redes sociales este martes, tras conocer la condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, que se están tensando las costuras del sistema para "derribar a un Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas".

"Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas", ha publicado Puente en sus redes sociales.

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La Audiencia de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa. EFE