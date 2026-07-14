PSOE tilda la sentencia a David Sánchez de "auténtica barbaridad" y denuncia una "cacería"

Madrid, 14 jul (EFE).- El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha tildado este martes de "auténtica barbaridad" la sentencia a David Sánchez y ha denunciado la existencia de una "cacería" en contra del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y del Partido Socialista.

En declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, López se ha referido a la sentencia de la Audiencia de Badajoz a nueve años de inhabilitación para empleo público para David Sánchez como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

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López ha asegurado que "lo único que determina esta sentencia es el triunfo de la estrategia de la ultraderecha" porque a su juicio "no se ha perseguido un delito" sino a una persona "por ser el hermano del presidente del Gobierno". EFE

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