Illa, convencido de que Sánchez volverá a presentarse a las elecciones y a gobernar

Madrid, 13 jul (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se ha mostrado convencido este lunes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá a ser el candidato del PSOE en las próximas elecciones generales, las ganará y volverá a gobernar.

Preguntado durante los 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE si él daría un paso al frente si Sánchez decidiera no presentarse ha dicho que lo convencería. "Es el mejor líder", ha remarcado.

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Ha afirmado en todo caso con rotundidad que el secretario general de los socialistas se presentará, que ganará y que gobernará.

Ha apuntalado su argumento en que la alternativa es la "involución", al tiempo que se ha preguntado qué "liderazgo" hay en dicha alternativa.

"La nada", ha añadido, "un señor que confunde la incapacidad temporal con el cáncer, ¿esto es lo que nos espera?, o unos señores que bloquean un tratado de amistad con Francia (...) o que dicen que en la selección francesa juega gente que no es francesa". EFE

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