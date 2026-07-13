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El incendio de Matarraña (Teruel) vive horas clave para que no afecte a una masa forestal

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Zaragoza, 13 jul (EFE).- La evolución de las próximas horas es fundamental para el incendio declarado en Peñarroya de Tastavins, en la comarca del Matarraña (Teruel), aún sin perimetrar y en el que trabajan unas 300 personas, sobre todo para que no se extienda por el flanco derecho y no salte un arroyo, dado que afectaría a una masa forestal bastante importante.

El consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado a los medios tras la celebración del primer CECOPI de este lunes que las circunstancias han permitido esta noche trabajar bastante aunque el fuego, declarado este domingo, no está aún perimetrado y preocupan sobre todo las zonas norte y este.

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En la zona norte está trabajando la Unidad Militar de Emergencias (UME) y en la este todas las brigadas del Gobierno de Aragón con la BRIF, ha dicho el consejero, que ha apuntado que durante la mañana hay una ventana de viento "bastante favorable" dado que va a soplar "bastante poco", por lo que hay que intentar aguantar o estabilizarlo en la medida de lo posible, y se va a refrescar con hidroaviones, helicópteros y brigadas forestales.

El fuego avanza con lentitud, ha apuntado, pero todavía este lunes hay "bastantes focos activos" y preocupa el cambio de viento por la tarde, que puede provocar que el incendio avance hacia ese arroyo y hacia esa masa boscosa de unas 1.500-2.000 hectáreas "muy compleja" y de alto valor, con mucho pino, "frondoso y cerrado con muchas barranqueras y zonas de difícil acceso".

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La Agencia Estatal de Meteorología anuncia a partir de las 14.00 horas viendo del sureste con rachas de entre 30 y 40 kilómetros por hora, ha dicho, y ha recordado que hay también más de 30 grados de temperatura y menos de un 30 % de humedad durante el día, la "tormenta perfecta".

Como medida de precaución, el Ayuntamiento de Peñarroya de Tastavíns ha emitido un bando rogando a los vecinos que salgan lo imprescindible y mantengan las puertas y ventanas cerradas, aunque no se trata de ninguna situación de confinamiento. La carretera A-1414 continúa cortada.

Sobre el motivo del incendio, el consejero ha afirmado que no ha sido una cosechadora y que será el Seprona el que investigue las causas, aunque sí parece que está "en el entorno, aparentemente de una actividad económica de la zona".

El incendio, que ha afectado por ahora a unas 350 hectáreas, obligó este domingo al Gobierno de Aragón a activar la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (Procinfo) y a lanzar un ES-Alert en los municipios de Ráfales, Fuentespalda, Peñarroya de Tastavíns y Monroyo como medida preventiva. También se desalojaron varias masías de la zona.

En la extinción trabajan medios del Infoar del Gobierno de Aragón, del Miteco, de la Diputación de Teruel y de la de Castellón, además de la UME. EFE

(foto)

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