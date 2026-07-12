Presidente Federación Francesa destaca confianza gala y defiende el legado de Deschamps

París, 12 jul (EFE).- El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, aseguró este domingo que la selección francesa afronta la semifinal del Mundial contra España con confianza y un ambiente sereno en el grupo, al tiempo que alabó el legado del entrenador, Didier Deschamps.

"El equipo está sereno, los jugadores están acostumbrados a las grandes citas. Con cada partido que pasa, sentimos que nos acercamos al objetivo, y existe el sentimiento, muy importante, de que este equipo reúne a todos los franceses. Es una de sus misiones: inscribirse en la historia y llevar consigo a todo el país", declaró Diallo a L'Equipe al ser preguntado sobre el ambiente previo a la cita contra España.

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El directivo de la FFF se mostró especialmente confiado frente a la semifinal porque los resultados cosechados por la selección francesa confirman, en su opinión, el momento de esplendor del fútbol galo.

"Es un privilegio estar viviendo esta primera Copa del Mundo desde dentro", explicó desde Boston (EE.UU), antes de calificar la etapa actual como "una edad de oro del fútbol francés".

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Sobre Deschamps, Diallo destacó su papel en los éxitos recientes de Francia y señaló que, vistos sus resultados, podría haber prolongado más tiempo su etapa al frente del equipo.

Subrayó que Deschamps ha construido un grupo competitivo y estable y recordó que sus logros justificaban una continuidad más allá del momento en que el mismo decidió poner fin a su ciclo.

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Según Diallo, el técnico ha dejado una huella profunda en la selección y su gestión ha sido determinante para consolidar una generación ganadora. EFE