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Marc Márquez, Iván Ortolá y Brian Uriarte dan 'color español' a Sachsenring

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 12 jul (EFE).- Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), Iván Ortolá (Kalex) y Brian Uriarte (KTM), con la victoria en sus respectivas categorías, han puesto 'color español' al Gran Premio de Alemania de motociclismo disputado en el circuito de Sachsenring.

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Marc Márquez ganó con autoridad su tercer gran premio de la temporada en Sachsenring, en donde suma diez victorias en la categoría de MotoGP en este mismo escenario, la 76 de MotoGP y la 102 de su carrera deportiva.

Con este triunfo, el nueve veces campeón del mundo suma su decimotercero pleno de victorias en 'sprint' y gran premio, desde que se instauró el nuevo formato, e iguala al italiano Giacomo Agostini, que logró diez triunfos en el trazado italiano de Imatra.

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Junto a Marc Márquez, ahora cuarto del mundial con 178 puntos, en el podio de Sachsenring acabaron el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), tercero del mundial con 188 puntos, y el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP).

Jorge Martín (Aprilia RS-GP), quinto en Sachsenring, continúa líder del mundial con 204 puntos.

La carrera de MotoGP no tuvo demasiada historia, pues de principio a fin dominó un Marc Márquez que vio cómo los únicos que le pudieron seguir en primera instancia fueron su propio hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), pero ambos acabaron fuera por caída en distintas fases de la competición.

Con Marc Márquez como sólido líder, por detrás se fue creciendo, como en él suele ser habitual, el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), quien esperó el momento oportuno para doblegar a su compañero de equipo, el madrileño Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), y así lograr su tercer podio consecutivo y el cuarto de la temporada.

Ellos completaron el podio de Sachsenring, con Pedro Acosta (KTM RC16) y Jorge Martín (Aprilia RS-GP) en las cinco primeras posiciones y un Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) que se tuvo que conformar con la sexta plaza a pesar de intentar doblegar en las vueltas finales al campeón del mundo de MotoGP en 2024.

El español Iván Ortolá (Kalex) lideró la prueba de Moto2 de principio a fin y desde la 'pole position' para sumar su segunda victoria de la temporada y la sexta de su carrera deportiva, por apenas 72 milésimas de segundo sobre Daniel Holgado (Kalex) y con Izan Guevara (Boscoscuro), tercero, en un podio íntegramente español.

El líder del mundial, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), se tuvo que conformar con el sexto puesto, superado en las últimas vueltas por el japonés Taiyo Furusato (Kalex).

Ortolá no falló en la salida, y, aunque intentó escaparse en solitario, no pudo lograr su objetivo y en las vueltas finales se pegó al 'rebufo' de su moto un Holgado que no encontró la oportunidad para doblegar a su compatriota camino de la segunda victoria de la temporada en la categoría intermedia del campeonato del mundo de motociclismo.

Durante la carrera, el hispanocolombiano David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024 y hasta Sachsenring cuarto en la provisional del mundial, ahora superado por su compañero de equipo Daniel Holgado, se fue por los suelos en la curva tres cuando rodaba en ese grupo de cabeza.

El 'rookie' español Brian Uriarte (KTM), con apenas 17 años, logró su segunda victoria mundialista tras la de Mugello (Italia), en un apretado final en el que se impuso por escasamente 63 milésimas de segundo al líder del campeonato, el español Máximo Quiles (KTM).

Uriarte, que marcó el ritmo en casi todas las vueltas de carrera desde la 'pole position' en la formación de salida, supo aprovechar un pequeño error del líder del campeonato en la última vuelta, que le había adelantado a tres vueltas del final, para superarlo y conseguir la victoria, con el italiano Matteo Bertelle (KTM) en el tercer puesto.

Máximo Quiles (231 puntos) se marcha al parón veraniego con una ventaja de 104 puntos sobre su inmediato perseguidor, que ahora es Brian Uriarte, con 127 puntos, por los 126 de Álvaro Carpe (KTM). EFE

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