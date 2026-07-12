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La jueza envía a prisión al detenido por el doble asesinato de Mijas (Málaga)

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Málaga, 12 jul (EFE).- La jueza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Málaga ha ordenado este domingo el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del detenido como presunto autor de la muerte de su novia y de la hija de ésta en Mijas (Málaga) el pasado miércoles, confirmado como crimen machista.

Fuentes judiciales han informado de que, inicialmente, se le atribuyen dos presuntos delitos de asesinato y uno de robo con violencia.

La causa está declarada secreta, la jueza se ha inhibido en favor de los juzgados de la localidad malagueña de Fuengirola y el arrestado se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar durante su comparecencia en sede judicial.

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La novia tenía 61 años y la hija 31, ambas fueron apuñaladas y el Ministerio de Igualdad confirmó este viernes que se trataba de un nuevo crimen machista, con lo que número de mujeres asesinadas en 2026 ascendió a 28 y a 1.369 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El Ayuntamiento de Mijas ha convocado un minuto de silencio en memoria de las víctimas de esta localidad, María y Patricia, este lunes a las 12:00 horas en la puerta principal del Consistorio.

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La Guardia Civil registró este jueves durante varias horas en Málaga el domicilio del hombre, contra el que no existían denuncias previas por violencia de género.

Tras asestar las puñaladas, el presunto autor supuestamente prendió fuego a la vivienda y los cuerpos sin vida fueron hallados después de la extinción del incendio.

Los agentes efectuaron una inspección ocular del inmueble del hombre para recabar posibles pruebas, entre ellas, el arma blanca utilizada en los crímenes, así como la ropa que pudo llevar el día de los hechos.

Ninguna de las dos mujeres fallecidas figuraba en el sistema VioGen por violencia de género.

Los asesinatos se descubrieron cuando los efectivos de emergencia acudieron a la casa incendiada, situada en el núcleo de población de Las Lagunas, tras ser alertados del fuego, aunque tras la inspección ocular se determinó que se trataba de dos muertes violentas.

El teléfono de emergencias 112 recibió a las 2:15 horas del miércoles un aviso de que salían llamas y humo de un piso en la calle Tulipán, en Mijas, tras lo que acudieron los bomberos, sanitarios y fuerzas de seguridad.

Este crimen machista es el segundo en lo que va de mes en la provincia de Málaga, ya que el 1 de julio una mujer fue hallada muerta en un pozo de Rincón de la Victoria, asesinada por su expareja. EFE

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