Galicia registró más de 5.700 rayos en las tormentas del sábado

Santiago de Comostela, 12 jul (EFE).- Más de 5.700 rayos cayeron en Galicia este sábado, por el adverso meteorológico que afectó por la tarde al sur de la provincia de A Coruña, norte de Pontevedra y zonas de Lugo.

Los registros de MeteoGalicia actualizados este domingo permiten ver que la mayor descarga eléctrica se dejó sentir a partir de las cinco de la tarde, con intensidad desde las siete y, aunque hubo casos de madrugada, a medianoche ya se redujo considerablemente la cantidad.

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Una tromba de agua afectó en Compostela a la celebración de O Gozo Fest, un festival de música en el que Rita Ora y Danny Ocean no llegaron a salir al escenario al haberse mojado sus equipos sin tiempo de recuperación.

Este domingo la Mariña lucense está desde las tres de la tarde en alerta naranja por lluvias tormentosas. EFE