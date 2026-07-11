Protección Civil confina varios núcleos de Mont-roig del Camp (Tarragona) por un incendio

(Actualiza la noticia transmitida con la clave NA6134 con más información del fuego)

Barcelona, 11 jul (EFE).- Protección Civil ha enviado este mediodía un mensaje Es-Alert a los móviles de diversos núcleos de población del municipio tarraconense de Mont-roig del Camp, en el que pide a los ciudadanos que se confinen en sus casas por un incendio forestal desatado en la zona, que ya está estabilizado por los bomberos.

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Protección Civil ha informado de que el mensaje se ha remitido a la urbanización de El Casalot, a los núcleos de la Marina, Costa del Zefir y al de Miami Platja, y de que en el mismo se pide a los vecinos que permanezcan en casa con las puertas y ventanas cerradas.

El incendio ha obligado también a cortar la autovía A-7 entre Mont-roig del Camp y L'Hospitalet de l'Infant en los dos sentidos de la marcha, han informado a EFE fuentes del Servicio Catalán de Tráfico, por lo que se han habilitado desvíos por la carretera N-340.

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También se ha cortado el tráfico ferroviario en la zona. Aunque las llamas han llegado hasta las vías, no ha llegado a cruzarlas, según los Bombers de la Generalitat.

En el incendio trabajan 57 efectivos, con quince vehículos terrestres y seis medios aéreos, según fuentes de los Bombers.

El fuego ha comenzado poco después de las doce del mediodía en una zona cercana a la calle de México del municipio y quema vegetación forestal. EFE

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