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Pontón celebra el archivo de Altri: "Es una victoria del pueblo gallego y una derrota sin paliativos de Rueda"

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La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha celebrado el archivo definitivo del proyecto que la multinacional lusa Altri quería instalar en la localidad lucense de Palas de Rei y ha asegurado que ha sido "una victoria del pueblo gallego y una derrota sin paliativos de Rueda y del PP".

En una intervención este sábado en la inauguración de una jornada de trabajo organizada por el Bloque y la Fundación Galiza Sempre sobre autogobierno y competencias, Pontón ha advertido de que el proyecto "queda hibernando" y los populares "pueden intentar resucitarlo".

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En esta línea, la líder nacionalista ha asegurado que el BNG estará "vigilante" tras haber adquirido, ha añadido, "un compromiso claro" con Galicia".

"Vamos a trabajar para que esa macro pastera no contamine nuestros ríos, nuestras rías, ni nuestras vidas. Seguiremos diciendo las veces que haga falta 'Altri non, Galiza si'. Ganamos esta batalla y será la primera de muchas", ha celebrado Pontón.

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