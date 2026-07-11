Pontón celebra el archivo de Altri: "Es una victoria del pueblo gallego y una derrota sin paliativos de Rueda"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha celebrado el archivo definitivo del proyecto que la multinacional lusa Altri quería instalar en la localidad lucense de Palas de Rei y ha asegurado que ha sido "una victoria del pueblo gallego y una derrota sin paliativos de Rueda y del PP".

En una intervención este sábado en la inauguración de una jornada de trabajo organizada por el Bloque y la Fundación Galiza Sempre sobre autogobierno y competencias, Pontón ha advertido de que el proyecto "queda hibernando" y los populares "pueden intentar resucitarlo".

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En esta línea, la líder nacionalista ha asegurado que el BNG estará "vigilante" tras haber adquirido, ha añadido, "un compromiso claro" con Galicia".

"Vamos a trabajar para que esa macro pastera no contamine nuestros ríos, nuestras rías, ni nuestras vidas. Seguiremos diciendo las veces que haga falta 'Altri non, Galiza si'. Ganamos esta batalla y será la primera de muchas", ha celebrado Pontón.

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