Cinco especies invasoras que ganan protagonismo en verano más allá del mosquito tigre

Madrid, 11 jul (EFE).- El mosquito tigre, el jacinto de agua o camalote, la cotorra argentina y la de Kramer, el mapache o el visón americano son conocidas especies exóticas invasoras (EEI) pero apenas un puñado de las más de 200 que habitan en España y traen problemas especialmente con la llegada del calor.

Las altas temperaturas estivales y la mayor presencia humana en entornos naturales durante el período vacacional aumentan la frecuencia de interacción con muchas de estas especies de flora y fauna compiladas en el catálogo de EEI elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), así como con otras como la carabela portuguesa que, aunque no está formalmente incluida en ese catálogo, llega a las costas españolas en estas fechas.

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A continuación se incluyen cinco de estas especies, más activas en los meses veraniegos:

El avispón asiático, de 20 milímetros de longitud, se caracteriza por tener el tórax de color negro con un ribete amarillo y alcanzar su desarrollo máximo durante el verano.

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Nativo del sureste asiático, su llegada a España está documentada desde agosto de 2010 en Amaiur (Navarra) debido a la "introducción accidental asociada al comercio de mercancías" como ha sucedido con otras muchas EEI, y hoy se distribuye prácticamente en todo el norte peninsular aunque se está expandiendo en dirección a Castilla y León y Extremadura.

Suele localizarse en zonas altas de los árboles o en espacios protegidos de edificios y puede provocar picaduras dolorosas, pero el principal problema es que se alimenta principalmente de abejas y otros insectos polinizadores, además de destruir sus colmenas, por lo que su impacto es doble: ecológico y económico.

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Este crustáceo, que puede alcanzar los 24 centímetros de ancho, se alimenta de moluscos y peces y debe su nombre a su color azulado, está presente desde el Delta del Ebro hasta el Golfo de Cádiz, pues su hábitat natural son estuarios y lagunas costeras.

Es, por tanto, fácil encontrarlo en zonas donde en verano aumenta la actividad pesquera y la del marisqueo, lo que preocupa a expertos del Miteco, ya que, entre otros problemas, este crustáceo puede causar brotes de cólera.

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Según el catálogo de EEI, su área original se distribuye desde Canadá hasta el norte de Argentina, y su llegada a España está asociada al transporte marítimo pues fue identificado como "polizón de agua de lastre, suelta para pesca y cebo vivo".

Esta subespecie de tortuga semiacuática puede alcanzar hasta 60 centímetros de longitud de su caparazón y en épocas de altas temperaturas es común verla fuera del agua en troncos, piedras o en orillas de lagos y embalses.

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La especie llegó a España en 1983 comercializada como mascota y su reproducción se genera en mayor medida debido a la "liberación voluntaria de ejemplares mantenidos en cautividad": hoy está extendida por hábitats acuáticos de prácticamente todo el país.

Expertos advierten de que es transmisor de la bacteria de 'Salmonella' y puede desplazar a los galápagos locales, teniendo en cuenta que alcanza la variedad de su dieta y su mayor tamaño.

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Esta especie de cangrejo, originario del sur de Estados Unidos y el centro de México, se encuentra en lagunas, humedales e incluso arrozales, donde genera daños a los cultivos, aunque en este caso el principal factor de su entrada en el país fue intencional, con vistas a su explotación comercial en el sector de la acuicultura.

Vive ampliamente distribuido por cauces fluviales, lagos y humedales de toda la península ibérica y Canarias, especialmente en las marismas sevillanas del Guadalquivir donde se concentra el mayor número de ejemplares.

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El cangrejo rojo americano también posee riesgos sanitarios: es portador del hongo de la afanomicosis y transmisor de la tularemia.

Esta planta originaria de países como Azerbaiyán, Armenia y Georgia fue introducida en España para cultivo ornamental y florece entre mediados y finales del verano de forma más activa.

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Está especialmente asentada en Cataluña y el problema es que el contacto con ella produce urticarias, ampollas, quemaduras graves e incluso ceguera. EFE