Lecturas para el verano: intrigas, despedidas, viajes y joyas recuperadas en 2026

Madrid, 10 jul (EFE).- Las vacaciones de verano son el momento ideal para dedicarle más tiempo a la lectura, ya sea para evadirse, reflexionar, expandir horizontes o para ponerse al día con los libros y autores más destacados de lo que va de año.

Es el tema inagotable y está en el centro de novelas como 'Principio, medio, fin' (Feltrinelli) de la mexicana Valeria Luiselli, que narra el viaje a Sicilia de una madre y una hija; o 'Koljós' (Anagrama), de Emmanuel Carrère, que explora su árbol genealógico ligado a algunos de los grandes conflictos del siglo XX, como también lo hace la albanesa Lea Ypi en 'Indignidad' (Anagrama).

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Diecisiete años ha tardado la autora de 'Criadas y señoras', Kathyrn Stockett, en publicar una nueva novela: 'El club de las indomables' (Planeta) es otra historia de mujeres que se rebelan contra lo establecido en los Estados Unidos sureños de los años 30.

Hay novelas que narran el mundo contemporáneo y a la vez arrancan sonrisas o carcajadas. 'Los golpistas' (Galaxia Gutenberg) de Jaime Bayly recrea el golpe contra Hugo Chávez de 2002; 'Las pruebas de mi inocencia' (Anagrama) de Jonathan Coe es una crónica satírica del Reino Unido; y 'La intriga del funeral inconveniente' (Seix Barral), de Eduardo Mendoza, una nueva entrega del famoso detective sin nombre.

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Cada año surge algún título rescatado del pasado y que se convierte en un fenómeno. Este año ha ocurrido con 'Cruz torcida' (Periférica y Alianza), de Sally Carson, publicada originalmente en 1934 y que narraba cómo se iba inoculando el nazismo en una familia alemana.

También se han publicado, por primera vez desde 1938, los diarios de Concha Espina (Ediciones 98), escritos a escondidas durante su reclusión forzosa con un grupo de mujeres durante la Guerra Civil.

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En el caso de Agustín Gómez Arcos, la recuperación de su obra lleva ya unos años en marcha, pero la noticia del rodaje de 'Ana, no' (Cabaret Voltaire) dirigida por Paz Vega y el estreno del documental de Laura Hojman le han dado un fuerte impulso.

Desde Los Ángeles, las crónicas, ensayos y perfiles de Eve Babitz, publicadas originalmente entre 1975 y 1997, 'Yo era un encanto' (Random House), son el testimonio de una era desenfrenada y llena de celebridades.

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Una despedida literaria, la de Julian Barnes, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, que en 'Despedidas' (Anagrama) reflexiona sobre la memoria, la vejez y el amor con un tono lúdico y desenfadado.

Otra más definitiva, la del peruano Alfredo Bryce Echenique, que falleció en marzo, un buen pretexto para leer o releer 'Un mundo para Julius', 'La vida exagerada de Martín Romaña' o sus libros de "antimemorias". Y una inesperada, la de Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis' (Reservoir Books), fallecida en junio.

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Desde Islandia llega una nueva corriente de novela negra que combina intriga con un enfoque emocional: 'Huellas en los fiordos' (Salamandra), de Satu Rämö, es la primera entrega de su serie 'Hildur', que lleva vendidos un millón y medio de ejemplares.

Y desde Suecia, 'Jaque a la reina' (Destino), de Lena Sündstrom y Jens Mikkelsen, una de las mejores del año para la Academia sueca, un thriller que reivindica el periodismo de investigación frente a la corrupción y el racismo.

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En el 90 aniversario del asesinato de Lorca, Galaxia Gutenberg ha publicado su prosa completa en un solo volumen; Ian Gibson ha actualizado la crónica de la búsqueda de sus restos en 'No me encontraron' (Aguilar) y Víctor Fernández recoge en 'No te olvides de escribir' (Akal) la correspondencia entre el poeta y su familia.

Otra lectura lorquiana de actualidad es 'La piedra oscura' (Cátedra), obra de teatro de Alberto Conejero centrada en la figura de Rafael Rodríguez Rapún, secretario de La Barraca y gran amor de Lorca, que ha inspirado a los Javis para rodar 'La bola negra'.

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En 'Una conciencia nueva' (Acantilado), la editora y filósofa Silvia Bardelás reflexiona sobre las causas de la falta de vitalidad en el siglo XXI y ofrece el antídoto; 'Instrucción de novicias' (Blackie Books) de Ana Garriga y Carmen Urbita busca inspiración en las monjas del Barroco; y en 'Las elites que dominan España' (Libros del K.O.), Andrés Villena se adentra en el mundo de las puertas giratorias.

Leer la 'Odisea' de Homero -la versión en prosa de Carlos García Gual de Alianza- para criticar con fundamento la película de Christopher Nolan es una opción para los amantes de los clásicos. Además, 'Fiesta' de Hemingyway y 'Tirano Banderas' de Valle Inclán cumplen cien años.

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Las memorias de Julieta Venegas, 'Norteña' (Las afueras); una lectura sobre el fenómeno de Bad Bunny, 'PFknR' (Planeta), de Vanessa Díaz y Petra R. Rivera-Rideau o 'El significado de la ópera' (Acantilado) de Christopher Wintle son recomendaciones para melómanos de distinto tipo.

En el centenario de la muerte de Rilke, Lumen ha publicado una edición renovada de 'Sonetos a Orfeo', su gran obra sobre el amor. De Visor son 'Las horas, la brisa y la luz danza las sombras', de Hugo Mujica, ganador del último Premio Loewe, y 'Una madeja de estambre' de Leonor Pataki, premio de Creación Joven. Otro premiado este año ha sido Jaime Siles, con el prestigioso Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

En el 90 aniversario del comienzo de la Guerra Civil española han destacado publicaciones como 'La guerra civil española, una historia global' (Galaxia Gutenberg), un libro coral que reúne a una cincuentena de historiadores, la mayoría menores de 50 años; o la versión en cómic de 'España partida en dos' (Crítica) de Julián Casanova, con dibujos de Carlos Esquembre. EFE