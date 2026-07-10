España renueva su cooperación con Guatemala y destinará 266 millones entre 2026 y 2030

Madrid, 10 jul (EFE).- España ha renovado su cooperación con Guatemala con la firma de un nuevo acuerdo bilateral y destinará 266,8 millones de euros de ayuda oficial al desarrollo al país centroamericano entre 2026 y 2030.

Según ha informado el ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado, ambos países han firmado su nuevo Marco de Asociación para al Desarrollo Sostenible 2026-2030 que pauta la planificación de la cooperación bilateral para los próximos cuatro años y medio.

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El acuerdo "reafirma el compromiso de España con el desarrollo sostenible de Guatemala" y está alineado con las prioridades del país centroamericano y la Agenda 2030, "en línea con la consideración de Guatemala como uno de los países prioritarios de la Cooperación Española".

Con él, España prevé destinar 266,8 millones entre 2026 y 2030, "lo que supone un incremento respecto al ciclo anterior y refleja la voluntad de seguir fortaleciendo una relación de cooperación consolidada a lo largo de las últimas décadas".

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Los recursos se canalizarán a través de diferentes instrumentos y modalidades de cooperación, según Exteriores, así como mediante mecanismos de financiación que apoyan ámbitos como las infraestructuras y el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas.

"En un contexto internacional marcado por la reducción de los recursos destinados al desarrollo, España reafirma su papel como socio fiable, estable y de largo plazo para Guatemala, manteniéndose entre los principales donantes bilaterales del país", remarca el ministerio.

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Una cooperación que se ha traducido "en actuaciones de gran impacto en ámbitos como el acceso al agua y al saneamiento, la formación para el empleo de jóvenes, la protección del patrimonio cultural y el desarrollo sostenible".

El acuerdo fue rubricado ayer por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados Galiano; la viceministra de Relaciones Exteriores de Guatemala, María Luisa Ramírez Coronado; y el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia guatemalteca, Carlos Mendoza Alvarado, en el marco de la décima Comisión Mixta Hispano-Guatemalteca de Cooperación. EFE

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