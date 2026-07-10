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Combaten por tierra y aire un incendio próximo al casco urbano de Lorca (Murcia)

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Lorca (Murcia), 10 jul (EFE).- Medios aéreos y terrestres combaten un incendio de monte bajo declarado este viernes por la tarde en Lorca, junto a la carretera de Caravaca de la Cruz y próximo al casco urbano, según han informado fuentes del 112.

Varias llamadas han alertado a los servicios de emergencias alrededor de las 17.30 horas de una columna de humo en una colina próxima al antiguo matadero de Los Quijales, donde ahora se encuentra una empresa cárnica, ha añadido el Ayuntamiento de Lorca.

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En la zona trabaja un helicóptero con la brigada helitransportada, tres brigadas forestales, personal del servicio municipal de Emergencias y Protección Civil, y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento.

El fuego se ha propagado con rapidez y las llamas son visibles desde la carretera de Caravaca. La columna de humo puede verse desde gran parte del casco urbano de Lorca. EFE

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adm/or/acm

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