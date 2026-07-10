Rudi García, el español que lidera a la selección de Bélgica y busca la eliminación de La Roja en el Mundial

El seleccionador de Bélgica Rudi Garcia (REUTERS/Albert Gea)

Este viernes, España y Bélgica convergen en los cuartos de final del Mundial. Dos selecciones con caminos e historias distintas, pero viejos conocidos en los torneos de selecciones. Los diablos rojos ejercieron durante años de verdugo español, aunque la cita que nunca olvidará España, es la del Mundial de México 1986. Ahora vuelven a verse las caras en la edición de 2026, donde protagonizaron un duelo a la española. Y es que, el seleccionador belga, Rudi García cuenta con raíces españolas. De hecho, nunca ha renegado de ellas, aunque pueda eliminar a la selección donde vivieron sus abuelos.

Rudi García, actual seleccionador nacional de Bélgica, mantiene un vínculo muy estrecho con España a través de sus raíces familiares. Aunque nació en Nemours en 1964 y desarrolló su vida profesional en Francia, sus orígenes apuntan directamente a Almería. Según relata el propio García, tanto sus abuelos paternos como maternos eran de Garrucha, mientras que su abuela materna era originaria de Mojácar. La familia decidió emigrar a Francia tras el estallido de la Guerra Civil española, lo que llevó a que Rudi naciera en París. “Si mis abuelos no hubieran escapado de la Guerra Civil, yo sería español”, aseguró el propio seleccionador.

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García nunca ha escondido su orgullo por sus raíces. Desde niño, pasaba los veranos en Almería, donde disfrutaba de las tradiciones y costumbres locales. Además, circula un vídeo en el que se lo puede ver interpretando El Porompompero de Manolo Escobar, una de las canciones más reconocidas de la música popular española. Estos detalles ilustran el fuerte lazo que mantiene con el país de sus antepasados, a pesar de haber pasado la mayor parte de su vida en Francia.

El seleccionador de Bélgica Rudi García (REUTERS/Agustin Marcarian)

En lo deportivo, Rudi García tuvo un recorrido breve como futbolista en el fútbol francés, pero su carrera como entrenador despegó pronto. El punto culminante de su trayectoria llegó en 2011 con el Lille, club con el que consiguió el doblete: ganó la Ligue 1 y la Copa de Francia en la misma temporada. Bajo su dirección, jugadores como Eden Hazard dieron un salto de calidad y comenzaron a captar la atención internacional. Tras su éxito en Lille, García asumió el reto de dirigir a la Roma. En el club italiano llegó a pelear por el Scudetto en dos temporadas y consolidó al equipo como uno de los más competitivos de la Serie A.

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Más adelante, García tomó las riendas del Olympique de Marsella, donde alcanzó la final de la Europa League. Su carrera continuó en equipos como el Lyon, el Napoli y el Al Nassr, aunque en estos clubes no repitió los triunfos de sus etapas anteriores. En 2025, la federación belga apostó por su perfil y lo nombró seleccionador nacional. El objetivo era claro: lograr una clasificación sólida al Mundial y revitalizar a un equipo que, durante los últimos años, había generado más expectativas que resultados concretos.

Rudi García, Bélgica y el Mundial 2026

Durante la fase clasificatoria, Bélgica avanzó con solvencia bajo la dirección de García. Ya en la cita mundialista, la selección mostró un rendimiento ascendente. Bélgica logró superar varios partidos más por empuje que por brillantez en el juego colectivo. El punto de inflexión llegó en el cruce de octavos ante la selección anfitriona. En ese partido, García tomó la decisión de dejar a Kevin De Bruyne fuera de la alineación titular, una determinación que generó debate y críticas. De Bruyne, a sus 35 años, es uno de los últimos representantes de la llamada generación de oro del fútbol belga, un grupo de futbolistas que ha rozado el éxito internacional pero no ha logrado conquistarlo.

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Muchos de los integrantes de esa generación ya no están en el equipo: Eden Hazard, Kompany, Mertens, Alderweireld, Fellaini, Vertonghen y Carrasco han dejado su lugar a una camada más joven. Hoy, solo quedan unos pocos nombres: Courtois, Meunier, Witsel, De Bruyne y Lukaku. Para estos veteranos, el Mundial de Estados Unidos representa la última gran oportunidad de lograr el título que tanto han perseguido. El próximo desafío será España, en los cuartos de final. Si avanzan, se enfrentarán a Francia, una de las selecciones más fuertes del torneo.

Mundial 2026 - Estados Unidos 1 - Bélgica 4 - ES

Rudi García ha reconocido la dificultad que afronta su equipo. Ha declarado que, aunque España es un rival con más potencial, Bélgica saldrá a competir con intensidad y determinación. El partido ante La Roja se presenta como un duelo clave para una generación que busca cerrar su ciclo con un logro mayúsculo. Para García, también es una ocasión especial, ya que se mide a la selección del país de sus raíces familiares en una instancia decisiva.

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