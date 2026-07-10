España Deportes

Rudi García, el español que lidera a la selección de Bélgica y busca la eliminación de La Roja en el Mundial

El seleccionador de Bélgica es hijo y nieto de almerienses, aunque él nació en Francia porque sus abuelo emigraron durante la Guerra Civil

Guardar
Google icon
El seleccionador de Bélgica Rudi Garcia (REUTERS/Albert Gea)
El seleccionador de Bélgica Rudi Garcia (REUTERS/Albert Gea)

Este viernes, España y Bélgica convergen en los cuartos de final del Mundial. Dos selecciones con caminos e historias distintas, pero viejos conocidos en los torneos de selecciones. Los diablos rojos ejercieron durante años de verdugo español, aunque la cita que nunca olvidará España, es la del Mundial de México 1986. Ahora vuelven a verse las caras en la edición de 2026, donde protagonizaron un duelo a la española. Y es que, el seleccionador belga, Rudi García cuenta con raíces españolas. De hecho, nunca ha renegado de ellas, aunque pueda eliminar a la selección donde vivieron sus abuelos.

Rudi García, actual seleccionador nacional de Bélgica, mantiene un vínculo muy estrecho con España a través de sus raíces familiares. Aunque nació en Nemours en 1964 y desarrolló su vida profesional en Francia, sus orígenes apuntan directamente a Almería. Según relata el propio García, tanto sus abuelos paternos como maternos eran de Garrucha, mientras que su abuela materna era originaria de Mojácar. La familia decidió emigrar a Francia tras el estallido de la Guerra Civil española, lo que llevó a que Rudi naciera en París. “Si mis abuelos no hubieran escapado de la Guerra Civil, yo sería español”, aseguró el propio seleccionador.

PUBLICIDAD

García nunca ha escondido su orgullo por sus raíces. Desde niño, pasaba los veranos en Almería, donde disfrutaba de las tradiciones y costumbres locales. Además, circula un vídeo en el que se lo puede ver interpretando El Porompompero de Manolo Escobar, una de las canciones más reconocidas de la música popular española. Estos detalles ilustran el fuerte lazo que mantiene con el país de sus antepasados, a pesar de haber pasado la mayor parte de su vida en Francia.

El seleccionador de Bélgica Rudi García (REUTERS/Agustin Marcarian)
El seleccionador de Bélgica Rudi García (REUTERS/Agustin Marcarian)

En lo deportivo, Rudi García tuvo un recorrido breve como futbolista en el fútbol francés, pero su carrera como entrenador despegó pronto. El punto culminante de su trayectoria llegó en 2011 con el Lille, club con el que consiguió el doblete: ganó la Ligue 1 y la Copa de Francia en la misma temporada. Bajo su dirección, jugadores como Eden Hazard dieron un salto de calidad y comenzaron a captar la atención internacional. Tras su éxito en Lille, García asumió el reto de dirigir a la Roma. En el club italiano llegó a pelear por el Scudetto en dos temporadas y consolidó al equipo como uno de los más competitivos de la Serie A.

PUBLICIDAD

Más adelante, García tomó las riendas del Olympique de Marsella, donde alcanzó la final de la Europa League. Su carrera continuó en equipos como el Lyon, el Napoli y el Al Nassr, aunque en estos clubes no repitió los triunfos de sus etapas anteriores. En 2025, la federación belga apostó por su perfil y lo nombró seleccionador nacional. El objetivo era claro: lograr una clasificación sólida al Mundial y revitalizar a un equipo que, durante los últimos años, había generado más expectativas que resultados concretos.

Rudi García, Bélgica y el Mundial 2026

Durante la fase clasificatoria, Bélgica avanzó con solvencia bajo la dirección de García. Ya en la cita mundialista, la selección mostró un rendimiento ascendente. Bélgica logró superar varios partidos más por empuje que por brillantez en el juego colectivo. El punto de inflexión llegó en el cruce de octavos ante la selección anfitriona. En ese partido, García tomó la decisión de dejar a Kevin De Bruyne fuera de la alineación titular, una determinación que generó debate y críticas. De Bruyne, a sus 35 años, es uno de los últimos representantes de la llamada generación de oro del fútbol belga, un grupo de futbolistas que ha rozado el éxito internacional pero no ha logrado conquistarlo.

Muchos de los integrantes de esa generación ya no están en el equipo: Eden Hazard, Kompany, Mertens, Alderweireld, Fellaini, Vertonghen y Carrasco han dejado su lugar a una camada más joven. Hoy, solo quedan unos pocos nombres: Courtois, Meunier, Witsel, De Bruyne y Lukaku. Para estos veteranos, el Mundial de Estados Unidos representa la última gran oportunidad de lograr el título que tanto han perseguido. El próximo desafío será España, en los cuartos de final. Si avanzan, se enfrentarán a Francia, una de las selecciones más fuertes del torneo.

Mundial 2026 - Estados Unidos 1 - Bélgica 4 - ES

Rudi García ha reconocido la dificultad que afronta su equipo. Ha declarado que, aunque España es un rival con más potencial, Bélgica saldrá a competir con intensidad y determinación. El partido ante La Roja se presenta como un duelo clave para una generación que busca cerrar su ciclo con un logro mayúsculo. Para García, también es una ocasión especial, ya que se mide a la selección del país de sus raíces familiares en una instancia decisiva.

Temas Relacionados

Selección Bélgica Mundial 2026Selección española Mundial 2026Mundial 2026FútbolFútbol EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: última hora de ‘La Roja’ que se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

Sigue el minuto a minuto del enfrentamiento entre las dos selecciones que se juegan una plaza en semifinales para medirse a Francia

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: última hora de ‘La Roja’ que se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

Cambio de última hora en la alineación de Bélgica: se cae Tielemans del once y entra Vanaken

Primer cambio de planes para Rudi Garcia

Cambio de última hora en la alineación de Bélgica: se cae Tielemans del once y entra Vanaken

Bélgica introduce tres cambios en el once para enfrentarse a España en los cuartos de final del Mundial 2026: esta es la alineación

Francia ya espera a su rival en semifinales

Bélgica introduce tres cambios en el once para enfrentarse a España en los cuartos de final del Mundial 2026: esta es la alineación

Luis de la Fuente introduce un cambio en la alineación de España para el duelo de cuartos del Mundial ante Bélgica: Pedri al banquillo y Fabián de titular

El seleccionador español ha modificado el centro del campo para intentar adelantarse en el marcador cuando antes

Luis de la Fuente introduce un cambio en la alineación de España para el duelo de cuartos del Mundial ante Bélgica: Pedri al banquillo y Fabián de titular

“Somos españoles, ¿a qué quieres que te gane?”: Marc Márquez calienta el duelo de cuartos del Mundial 2026 contra Bélgica

El piloto de Moto GP no se ha perdido ningún partido de los chicos de Luis de la Fuente

“Somos españoles, ¿a qué quieres que te gane?”: Marc Márquez calienta el duelo de cuartos del Mundial 2026 contra Bélgica
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El juez Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez y acredita el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Al menos doce muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña investiga a Julia Lüderwaldt, la terapeuta de los Andic, por intrusismo profesional y mala práctica

George Orwell, escritor y periodista: “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable”

ECONOMÍA

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

Nueva polémica de Vito Quiles: Facua le denuncia por “engañar” a los consumidores con su tienda de camisetas

Cobro del equipaje en cabina e indemnizaciones congeladas: la OCU considera un “retroceso” el nuevo Reglamento europeo de pasajeros aéreos

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: última hora de ‘La Roja’ que se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: última hora de ‘La Roja’ que se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

Bélgica introduce tres cambios en el once para enfrentarse a España en los cuartos de final del Mundial 2026: esta es la alineación

Luis de la Fuente introduce un cambio en la alineación de España para el duelo de cuartos del Mundial ante Bélgica: Pedri al banquillo y Fabián de titular

“Somos españoles, ¿a qué quieres que te gane?”: Marc Márquez calienta el duelo de cuartos del Mundial 2026 contra Bélgica

El orden ‘City-Barça’ de España desafía al ‘caos madridista’ de Bélgica en el partido de cuartos del Mundial 2026